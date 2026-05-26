Afrique: Football - Qualifications CAN 2027 - Nigeria - Madagascar ouvre le bal

Les Barea affronteront le Nigeria lors de la première journée du groupe L des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027, prévues en septembre.

Le calendrier des qualifications pour la CAN 2027 est désormais connu. Versée dans le groupe L, Madagascar débutera sa campagne face aux Super Eagles nigérians, principale tête d'affiche de la poule. Troisième nation africaine au classement continental derrière le Maroc et le Sénégal, le Nigeria compte trois titres en Coupe d'Afrique des nations et figure parmi les favoris de ces éliminatoires.

Les deux premières journées se dérouleront entre le 21 septembre et le 6 octobre. Après ce premier rendez-vous, les Barea recevront la Tanzanie lors de la deuxième journée. Pays coorganisateur de la CAN 2027, la Tanzanie est déjà qualifiée pour la phase finale, mais participe néanmoins aux éliminatoires.

Les Taifa Stars restent sur une victoire 2-1 face à Madagascar lors de leur dernière confrontation, disputée en août 2025 dans le cadre du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) réservé aux sélections locales. Les dates exactes des rencontres n'ont pas encore été communiquées.

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Un groupe relevé

Les hommes de Corentin Martins poursuivront ensuite leur parcours face à la Guinée-Bissau lors des troisième et quatrième journées, programmées du 9 au 17 novembre. Madagascar disputera d'abord le match aller à domicile avant le retour à l'extérieur.

Les cinquième et sixième journées auront lieu entre le 22 et le 30 mars 2027. Les Barea recevront alors le Nigeria avant de conclure leur campagne sur la pelouse tanzanienne.

Dans un groupe où la Tanzanie est déjà assurée de participer à la phase finale en tant que pays hôte, la lutte pour la qualification s'annonce particulièrement serrée. Madagascar devra terminer en tête du groupe pour espérer décrocher une deuxième participation à une phase finale de la CAN.

Le sélectionneur Corentin Martins doit par ailleurs dévoiler ce mardi la liste des joueurs retenus pour les matchs amicaux contre le Maroc, le 2 juin, puis contre l'Ouganda, le 8 juin, durant la prochaine fenêtre internationale de la FIFA.