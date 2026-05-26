Madagascar: Concours - Andraina Rajaonarison gagne le ticket pour la Chine

La finale nationale pour la sélection du représentant de Madagascar au concours mondial du concours « Pont vers le chinois », destinée aux élèves du primaire, a eu lieu samedi dernier à l'Institut Confucius de l'université d'Antananarivo. Le grand prix a été remporté par Andraina Rajaonarison, élève de l'école Le Petit Nid. Elle représentera Madagascar pour la finale mondiale qui se tiendra en Chine et dont la date sera communiquée ultérieurement.

Dix candidats ont participé à cette finale. Ils provenaient de plusieurs régions du pays, notamment Fénérive-Est, Toamasina, Fianarantsoa, Antananarivo et Antsirabe. Les épreuves portaient sur le niveau de langue chinoise ainsi que sur les connaissances générales relatives à la Chine et à sa culture.

« Le concours « Pont vers le chinois » est une compétition destinée à révéler les talents et les compétences des élèves du primaire et secondaire. À travers cette initiative, les participants prononcent des discours en chinois et prennent part à diverses activités culturelles, telles que la danse, le chant ainsi qu'une épreuve écrite portant sur la langue et la culture générale chinoises. Il s'agit de la sixième édition de ce concours », indique Prisca Maroy Rasoanirina, directrice malgache de l'Institut Confucius de l'université d'Antananarivo.

« De plus en plus d'élèves s'intéressent à l'apprentissage de la langue chinoise. Chaque année, le nombre de participants à ce concours augmente, tout comme leur niveau, qui ne cesse de s'améliorer », se réjouit-elle.

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