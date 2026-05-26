Madagascar: Consommation - L'informel asphyxie le commerce légal

26 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Des commerçants formels dépérissent progressivement. Leurs lieux de commerce sont de moins en moins fréquentés.

« Quelques box sont fermés et, même si cette fermeture n'est pas massive, le recul de la clientèle est palpable. Alors que nous étions leaders avec 90 % des parts de marché il y a quelques années, notre activité est tombée à 60 % actuellement », a déclaré Isabelle Ratsimbason, commerçante au centre commercial Avance Center, samedi.

Elle accuse les commerçants de rue d'être à l'origine de ce déclin. « Il y a beaucoup trop de concurrence. Nous, nous payons des taxes, alors qu'eux peuvent exercer librement, sans rien payer du tout. (...) Si nous ne payons pas nos taxes pendant seulement un an, les agents du fisc débarquent aussitôt pour réclamer l'argent », poursuit cette commerçante.

Ces commerçants redoublent d'efforts pour séduire la clientèle. Ils investissent dans la rénovation de leurs espaces et mettent un point d'honneur à proposer des articles variés et de qualité, notamment en cette période marquée par plusieurs fêtes, comme la fête des Mères, la fête des Pères et la fête nationale.

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Ces commerçants formels demandent le nettoyage des bordures de chaussée, pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité. «Ces vendeurs informels doivent se mettre en règle et louer des box, comme nous», indique Isabelle Ratsimbason. La Commune urbaine d'Antananarivo tente actuellement une opération d'assainissement des rues de Tanà, mais les marchands de rue se montrent réfractaires.

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