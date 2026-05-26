Sénégal: Habibou Dia élu ambassadeur de la cohorte DongFang de l'Université de Pékin

Habibou Dia, ambassadeur de la cohorte du programme de bourse DongFang de l’Université de Pékin

Habibou Dia a été élu ambassadeur de la cohorte du programme de bourse DongFang de l'Université de Pékin, à l'issue d'un vote réunissant des représentants de 58 pays.

Le responsable sénégalais, également directeur de la communication au ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, s'est imposé face à plusieurs candidats issus notamment de Cuba, de Birmanie, de Trinité-et-Tobago, du Pakistan et des Maldives. Il a obtenu 30 voix au terme du scrutin organisé dans le cadre du programme.

Cette désignation marque une reconnaissance du rôle de coordination et de représentation confié à l'ambassadeur de la cohorte, chargé de fédérer les participants autour d'une vision commune et de renforcer les liens entre les anciens bénéficiaires du programme.

Dans son discours prononcé après son élection, Habibou Dia a placé l'amitié entre les peuples au cœur de sa conception de la fonction d'ambassadeur. S'adressant aux représentants venus d'Afrique, d'Asie, des Amériques et des Caraïbes, il a insisté sur la nécessité de préserver les relations construites durant les deux mois de formation passés ensemble en Chine.

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« Cette amitié entre les peuples constitue, à mes yeux, le fondement même du rôle d'un ambassadeur », a-t-il déclaré, soulignant l'importance de bâtir une coopération durable entre les membres de la cohorte et leurs partenaires chinois.

Le nouveau représentant a également défendu une vision inclusive de la gouvernance du groupe. Selon lui, la mission de l'ambassadeur ne doit pas se limiter à une représentation symbolique, mais s'inscrire dans une dynamique de participation collective, prenant en compte les différentes régions du monde ainsi que l'équilibre entre les genres.

Dans cette perspective, il a proposé la mise en place d'un cadre de gouvernance ouvert, reposant sur des vice-ambassadeurs, des points focaux régionaux et des pôles thématiques réunissant les différentes expertises présentes au sein de la cohorte, notamment dans les domaines de l'économie, du droit et de la finance.

Habibou Dia a par ailleurs évoqué le rôle stratégique que pourraient jouer les anciens boursiers du programme DongFang dans les réflexions sur le développement du Sud global. Faisant référence au lancement par la Chine de l'Alliance des think tanks du Sud global, il a estimé que les alumni pourraient contribuer à la production d'idées et de propositions en faveur d'une coopération internationale axée sur la paix, la prospérité et le développement.

Le nouvel ambassadeur a également plaidé pour la création d'un laboratoire d'idées et de publications destiné à valoriser les travaux réalisés par les participants. Il a proposé, à terme, l'organisation d'un congrès mondial des anciens boursiers DongFang afin de structurer un réseau international de coopération et d'échanges.

Dans la même dynamique, il a évoqué la possibilité de lancer une plateforme médiatique consacrée aux enjeux du Sud global et de renforcer les échanges universitaires avec les enseignants et experts associés au programme.

Tout au long de son intervention, Habibou Dia a insisté sur les notions de consensus, de dialogue et d'unité, qu'il considère comme essentielles à l'exercice du rôle d'ambassadeur au sein d'un groupe multiculturel et international.

Le programme de bourse DongFang de l'Université de Pékin réunit chaque année des participants issus de plusieurs pays autour des questions de gouvernance, de coopération internationale et de développement du Sud global.