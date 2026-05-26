Algérie: Plus d'un million et demi de fidèles sur le Mont Arafat, étape phare du hadj

LA MECQUE — Plus d'un million et demi de fidèles ont afflué mardi vers le Mont Arafat, près de La Mecque, étape phare du hadj, cinquième pilier de l'islam.

Dès l'aube, les fidèles se sont rassemblés pour prier et réciter le Saint Coran sur et autour de cette colline de 70 mètres de haut, située à environ 20 km de La Mecque, où le prophète Mohamed (Que le Salut Soit sur Lui) avait prononcé son dernier serment.

Les fidèles se rendront, par la suite, à Muzdalifah, où ils doivent procéder à la symbolique "lapidation du diable" mercredi.

Le pèlerinage, l'un des cinq piliers de l'islam, est censé être accompli par tout musulman au moins une fois dans sa vie s'il en a les moyens. Il consiste en une série de rites codifiés sur plusieurs jours au coeur de La Mecque et ses environs.

Les autorités saoudiennes ont indiqué, par ailleurs, que l'affluence dépasse celle enregistrée l'année précédente.

Le ministre saoudien des Affaires islamiques, Abdullatif Al Alsheikh, a affirmé que les autorités avaient mis en place un plan opérationnel complet comprenant le transport, l'hébergement et l'accompagnement des invités à La Mecque et à Médine.