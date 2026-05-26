Afrique: Retour au calme à Mungwalu après des tensions autour d'un décès lié à Ebola

Le calme est revenu ce lundi 25 mai matin à Mungwalu, commune rurale située à environ 85 kilomètres au nord de Bunia, dans le territoire de Djugu (Ituri), après un dimanche marqué par de vives tensions et des échauffourées autour de l'hôpital général de référence de la localité, épicentre de l'épidémie d'Ebola dans la région. À l'origine des incidents, le décès d'un leader religieux, très connu dans la zone, emporté par le virus Ebola. Un groupe de jeunes, sceptiques quant à l'existence de la maladie, a tenté de récupérer de force la dépouille du défunt.

Selon des sources locales, plus d'une centaine de manifestants ont envahi, dimanche en milieu de journée, l'hôpital de Mungwalu. Leur objectif était de s'opposer aux protocoles sanitaires liés à la prise en charge des dépouilles des victimes d'Ebola.

Face à cette situation tendue, les forces de sécurité sont intervenues pour disperser les manifestants. Des tirs de sommation ont été effectués afin de contenir les jeunes, qui lançaient des projectiles contre les installations du centre de traitement d'Ebola.

Ces échauffourées ont provoqué une paralysie temporaire des activités socio-économiques dans la commune, plongeant habitants et commerçants dans l'inquiétude.

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Appel à la sensibilisation et au respect des mesures barrières

Face à la persistance de la méfiance au sein de la population, plusieurs leaders communautaires ont condamné ces actes, estimant qu'ils compromettent la lutte contre l'épidémie.

Le député provincial Jean-Pierre Bikilisende a lancé un appel à la responsabilité collective :

« Nous devons respecter les consignes médicales. Ne suivez pas tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Il y a des gens mal intentionnés qui véhiculent des fausses informations selon lesquelles Ebola n'existe pas. C'est faux, car même parmi le personnel médical, il y a des victimes ».

Un contexte déjà marqué par des actes de vandalisme

Ces événements interviennent quelques jours après un autre incident grave. Dans la nuit de vendredi à samedi, des tentes d'isolement pour malades d'Ebola ont été incendiées à l'hôpital de Mungwalu.

Profitant de cette situation, treize patients atteints d'Ebola ont pris la fuite et restent, à ce jour, introuvables. Cette évasion constitue une menace sérieuse pour la propagation de la maladie dans la communauté.

Ces incidents illustrent les défis majeurs auxquels font face les équipes sanitaires dans la lutte contre Ebola en Ituri : insécurité, désinformation et résistance communautaire.

Malgré le retour apparent au calme, la situation à Mungwalu demeure fragile. Les autorités sanitaires et les leaders locaux intensifient les efforts de sensibilisation pour restaurer la confiance et encourager le respect des mesures préventives.