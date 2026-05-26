Congo-Kinshasa: Érosion à Kinshasa - Plusieurs habitations du quartier Plateau 1 menacés de disparaître

Plusieurs maisons du quartier Plateau 1 à Mont-Ngafula (Kinshasa) sont ravagées depuis 2022 par un ravin. Selon les témoignages, aucun dispositif n'a été mis en place par le Gouvernement pour arrêter l'avancée de cette érosion.

Pour les habitants, chaque jour qui passe sans action rapproche un peu plus le quartier d'une catastrophe.

Pour faire face à cette situation, les populations environnantes tentent, avec les moyens du bord, de stopper l'avancée du ravin avec des sacs de sable.

D'autres riverains déversent des ordures sur l'avenue Masika, dans l'espoir de combler l'érosion.

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Pour les habitants de ce quartier, ces solutions ne sont pas réellement efficaces.

Ils appellent le Gouvernement à une action rapide pour limiter les dégâts.

Pour eux, il est urgent pour les autorités de revoir la politique de gestion des érosions et agir vite pour protéger des vies en danger.

« À ce moment-ci, ce sont les érosions qui nous font vraiment peur. On a déjà perdu certaines parcelles. Ça continue toujours, ça s'approche maintenant au plus grand nombre de maisons dans les quartiers », témoigne un habitant.

Au-delà du problème d'érosion, les habitants du quartier déplorent la mauvaise gestion des déchets. Ils rapportent que des ordures sont régulièrement déversées dans ce ravin par un véhicule de l'hôtel de ville.

Ils plaident pour une intervention rapide afin d'améliorer la situation et redonner un cadre de vie sain aux familles.

« On ne peut pas trouver une solution à notre problème ? Les déchets, on les jette, mais il y a des conséquences sur le plan sanitaire », explique maître Bashala, un autre habitant de ce quartier.