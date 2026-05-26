Sénégal: L'ex-Premier ministre Ousmane Sonko a pris la tête de l'Assemblée nationale

Au Sénégal, l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko a été élu ce mardi 26 mai 2026, président de l'Assemblée nationale. Il a obtenu 132 voix sur les 133 suffrages exprimés, avec une abstention et aucun vote contre. Cette élection s'est déroulée en l'absence d'une partie des députés de l'opposition, qui contestent la légalité de son retour à l'Assemblée en tant que député après son limogeage du poste de Premier ministre le 22 mai dernier.

Dans ses premiers mots en tant que président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko a laissé entendre : « Je n'utiliserai pas cette Assemblée pour nourrir des vendettas personnelles. Ce serait trahir notre propre combat. Mais je le dis avec la même clarté, l'Assemblée nationale ne sera pas une chambre d'enregistrement. Elle contrôlera l'action gouvernementale. (...) Elle usera, de manière responsable mais tout aussi ferme, tous les leviers de contre-pouvoir constitués, selon la gravité des faits et des circonstances. (...) Le Sénégal doit montrer à l'Afrique qu'une crise politique peut être affrontée sans haine, sans violence et sans effondrement institutionnel ».

Ousmane Sonko succède à El Hadj Malick Ndiaye, qui avait présenté sa démission deux jours plus tôt, et prend immédiatement ses fonctions. Cette nomination marque une nouvelle étape dans la réorganisation des institutions sénégalaises, après la désignation dans la nuit de ce lundi 25 mai d'Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô au poste de chef du gouvernement.