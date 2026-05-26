Congo-Kinshasa: Ebola - Comment prévenir la peur et adopter les bons réflexes dans les écoles et universités ?

Le ministère de la Santé a annoncé la réapparition d'Ebola dans l'Est de la RDC, notamment en Ituri, tandis que des cas signalés dans d'autres provinces de l'Est font également l'objet d'une attention particulière des autorités sanitaires.

Comme lors des précédentes alertes sanitaires, des inquiétudes réapparaissent dans plusieurs communautés. Dans les écoles et les universités aussi, des questions se posent : faut-il s'inquiéter ? Quels gestes adopter ? Comment éviter les rumeurs, la peur et les fausses informations ?

Quels comportements adopter dans les établissements scolaires et universitaires ? Comment prévenir la peur et renforcer les bons réflexes ?

Docteur Mireille Mushamalirwa, experte en santé publique et cheffe de bureau en charge de la surveillance épidémiologique dans les écoles au Programme national de santé scolaire et universitaire, en parle avec Jocelyne Musau dans Okapi Service: /sites/default/files/2026-05/2505026-okapi_service-01_web.mp3