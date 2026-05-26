Afrique: Vie associative - Globus a célébré la Journée de l'Afrique aux côtés des enfants du Pool

L'association internationale Globus, en partenariat avec le Mouvement avenir du Congo, a organisé, le 23 mai au collège Moundongo de Kinkala, dans le département du Pool, un grand festival culturel et éducatif intitulé « L'avenir de l'Afrique ». Cet événement exceptionnel, qui a marqué la fin de la formation des élèves de l'école artistique Biba club, s'est inscrit dans une triple célébration : la Journée de l'Afrique, la Journée Internationale de l'enfance et la fin de l'année scolaire pour les jeunes apprenants.

L'initiative visait à construire des ponts entre les cultures et à protéger les enfants contre les dangers de la rue grâce à l'art, comme l'a souligné la représentante de Globus, Anastasia.

Tout au long de la journée marquée par la présence du préfet du Pool, Jules Moukala Tchoumou, de la sénatrice Moundelé-Ngolo, et des personnalités administratives de ce département, le public a pu découvrir une programmation variée mêlant performances de rap, du slam en langue lari et musique traditionnelle autour de la sanza. Les troupes théâtrales du Biba club et l'association Kazoo ont présenté leurs travaux de l'année par une scène sur la délinquance juvénile en milieu scolaire, aux côtés d'artistes locaux.

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Le président de ligue des diplômés de Russie, Espoir Bakissa, a salué à cette occasion le talent immense et l'audace de la jeunesse de Kinkala, qu'il qualifie de véritable avenir du Congo.

Le directeur du collège d'enseignement général Moundongo et la sénatrice du département du Pool ont rappelé que l'éducation par la culture est un outil indispensable pour forger des citoyens responsables et lutter contre des fléaux tels que la délinquance juvénile et les grossesses précoces.

La cérémonie s'est clôturée par la remise officielle des certificats aux diplômés et de cadeaux offerts par l'association Globus. Pour encourager ces jeunes talents, le préfet a remis une prime aux jeunes pour saluer leur engagement et leur détermination sur scène.