Afrique: Mali-France - Les ambiguïtés d'une relation longtemps marquée par les rébellions touarègues

Entre héritage sécuritaire, rivalités géopolitiques et recomposition sahélienne, les accusations du pouvoir de Bamako contre Paris traduisent autant une fracture diplomatique qu'une bataille d'influence au Sahel.

Les relations entre la France et les mouvements indépendantistes touaregs du Nord du Mali reviennent une nouvelle fois au coeur des tensions diplomatiques sahéliennes. Depuis la spectaculaire offensive menée fin avril par le Front de libération de l'Azawad (FLA) dans la région de Kidal, le pouvoir du général Assimi Goïta accuse ouvertement Paris de soutenir les rebelles indépendantistes. Des accusations qui s'inscrivent dans un climat de rupture quasi totale entre la France et le Mali depuis le départ des forces françaises du pays en 2022. Mais au-delà de la confrontation politique actuelle, cette polémique ravive une réalité historique plus complexe : celle des relations anciennes, ambiguës et parfois pragmatiques entre les autorités françaises et les mouvements touaregs du Nord malien.

Car dans le Sahel, les alliances ont souvent davantage obéi aux impératifs sécuritaires et stratégiques qu'aux lignes idéologiques claires. Depuis les années 1990, plusieurs rébellions touarègues ont émergé dans le Nord du Mali autour de revendications liées à l'autonomie, à la marginalisation économique et au contrôle territorial de l'Azawad. Dans cette vaste région désertique, l'État malien a longtemps peiné à imposer une présence administrative et militaire durable. Lorsque les groupes djihadistes liés à Al-Qaida prennent le contrôle d'une grande partie du Nord malien en 2012, la France intervient militairement en janvier 2013 avec l'opération Serval. L'objectif officiel est alors de stopper la progression djihadiste vers Bamako.

Mais sur le terrain, les équilibres sont plus nuancés

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Dans certaines zones, les forces françaises coopèrent de facto avec des groupes armés touaregs hostiles aux djihadistes. À Kidal notamment, plusieurs mouvements indépendantistes deviennent des partenaires tactiques dans la lutte contre les organisations terroristes. Cette coopération circonstancielle nourrit depuis des années les soupçons de Bamako sur une supposée proximité française avec les mouvements touaregs. Paris a toujours rejeté l'idée d'un soutien politique à l'indépendance de l'Azawad, rappelant officiellement son attachement à l'intégrité territoriale du Mali. Pourtant, dans l'imaginaire politique malien, la France reste associée à une forme de protection implicite des groupes armés du Nord.

La méfiance a atteint un niveau inédit

La prise récente de Kidal par le FLA, combinée aux déclarations de son porte-parole depuis Paris et à la reconnaissance d'une « alliance de circonstance » avec le Groupe de soutien de l'islam et des musulmans (GSIM), a immédiatement alimenté les accusations du pouvoir militaire malien. Pour les autorités de transition, cette séquence confirmerait l'existence d'une stratégie française de déstabilisation du Mali après l'échec de son influence militaire dans le pays. Cependant, aucune preuve publique solide ne permet à ce stade d'établir un soutien direct de Paris au FLA.

Une convergence indirecte d'intérêts et un héritage historique devenu difficile à effacer

La France conserve, en effet, des réseaux anciens dans le Sahel, notamment auprès de certaines élites touarègues, construites au fil des opérations militaires, des médiations régionales et des coopérations sécuritaires. Mais depuis le retrait français du Mali et la montée en puissance de la coopération entre Bamako et Moscou, les relations franco-touarègues semblent elles-mêmes s'être distendues.

Changement profond du contexte régional

La junte malienne cherche désormais à imposer une logique de souveraineté sécuritaire radicale, appuyée sur de nouveaux partenaires comme Moscou et les instructeurs russes présents sur le terrain. Dans cette nouvelle doctrine, toute présence ou influence occidentale est perçue comme suspecte, voire hostile. À l'inverse, plusieurs mouvements armés du Nord estiment avoir été marginalisés par Bamako depuis l'effondrement progressif des accords d'Alger signés en 2015. Le retour des affrontements traduit aussi l'échec du processus de réconciliation malien.

Cette crise révèle surtout une recomposition plus large des rapports de force sahéliens. Le Sahel est devenu un espace de compétition géopolitique intense où s'opposent désormais influences occidentales historiques ; percée russe ; présence turque ; intérêts du Golfe ; enjeux migratoires européens ; et expansion des groupes djihadistes. Dans cet environnement instable, les mouvements armés locaux deviennent parfois des acteurs hybrides naviguant entre revendications politiques, logiques communautaires, alliances militaires et survie territoriale.

Le cas du FLA illustre précisément cette complexité

En assumant une coopération tactique avec le GSIM contre Bamako, le mouvement brouille davantage les frontières entre rébellion indépendantiste et insurrection djihadiste. Cette évolution inquiète plusieurs observateurs, car elle risque d'approfondir encore l'instabilité régionale. Pour la France, le défi est désormais délicat. Paris cherche à préserver une capacité d'influence au Sahel tout en évitant d'alimenter les accusations d'ingérence. Mais la détérioration des relations avec Bamako réduit considérablement ses marges diplomatiques.

Pour le Mali, l'enjeu est tout aussi stratégique : restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire sans replonger durablement dans une guerre fragmentée entre armée, groupes rebelles et organisations djihadistes. Au fond, les accusations actuelles traduisent moins une simple querelle bilatérale qu'une profonde transformation de l'ordre sahélien. Le temps des alliances stabilisées semble révolu. Désormais, au Sahel, les lignes bougent vite, les partenariats sont fluctuants et les anciens équilibres hérités de l'ère postcoloniale se recomposent sous pression sécuritaire et géopolitique permanente.