Congo-Brazzaville: Route nationale 1 - Deux nouvelles ambulances médicalisées pour renforcer la sécurité routière

La Congolaise des routes (LCR) a officiellement remis, le 20 mai à Brazzaville, deux ambulances médicalisées au Groupement de sécurité routière (GSR). Cette initiative vise à améliorer les capacités d'intervention et de secours sur la Route nationale n°1, principal corridor routier du Congo, confronté à une recrudescence des accidents de circulation.

La cérémonie de remise des deux ambulances médicalisées a été présidée par le général de brigade Gervais Akouangué, commandant de la Gendarmerie nationale, en présence de Jacques Almaless, mandataire spécial et directeur général adjoint de LCR, ainsi que des responsables de la sécurité civile et des cadres de l'entreprise concessionnaire. Cette dotation s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique conclu entre LCR et le GSR depuis la signature du protocole de coopération du 9 juin 2022. Ce partenariat couvre plusieurs domaines, notamment la prévention routière, la sécurisation des usagers, la lutte contre les pratiques frauduleuses sur les voies parallèles et l'assistance en cas d'accident.

Pour Jacques Almaless, cette initiative traduit l'engagement de LCR à renforcer durablement la sécurité sur la RN1, axe vital reliant Brazzaville à Pointe-Noire. « Ces ambulances permettront de soutenir les activités de secours tout au long de la RN1, notamment entre Brazzaville, Mindouli et Dolisie », a-t-il déclaré. Les deux véhicules médicalisés seront déployés, a-t-il dit, au niveau des escadrons de sécurité routière de Yié et de Madingou afin d'améliorer la couverture des interventions d'urgence sur cet important corridor routier. Ceux-ci viendront compléter le dispositif déjà opérationnel sur le tronçon Dolisie-Mengo.

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La sécurité routière est un sujet complexe à plusieurs dimensions : comportement humain, le respect du code de la route, conformité de l'état mécanique des véhicules. Plusieurs compagnes de sensibilisation fédératrices ont été organisées par LCR ces deux dernières années incluant la Direction générale du transport terrestre, le GSR, l'Intersyndical des transporteurs en commun du Congo. Des résultats encourageants ont pu être obtenus avec une baisse de 13 % du nombre de décès enregistrés sur la RN1 en 2025 par rapport à l'année précédente.

La sécurité routière étant une responsabilité partagée, la remise de véhicules s'inscrit dans l'engagement à long terme du concessionnaire aux côtés des autorités compétentes pour améliorer la réactivité sur le terrain et la qualité du service rendu aux usagers. Réceptionnant ces moyens roulants, le commandant de la Gendarmerie nationale, le général Gervais Akouangué, a salué un geste « précieux et généreux » qui contribuera à renforcer les capacités d'intervention des équipes de secours. « Ce don représente un investissement dans notre mission de sécurisation des usagers et de fluidification du trafic sur la Route nationale n°1 », a-t-il affirmé.

Au-delà de cette dotation, la visite de terrain organisée le lendemain a permis de présenter plusieurs dispositifs complémentaires déployés par la LCR pour renforcer durablement la sécurité des usagers.

Des voies de détresse aménagées sur la RN1

Les responsables de LCR et du GSR ont effectué une visite de terrain à Lifoula, à la sortie Nord de Brazzaville, pour inspecter la voie de détresse aménagée par LCR en amont de la gare de péage. Ce dispositif, destiné aux véhicules en perte de freinage, a été conçu pour réduire les risques d'accidents graves dans cette zone à fort dénivelé. « Cette voie de détresse a pour objectif principal de sauver des vies. Elle permet aux conducteurs confrontés à une panne de freinage de stopper leur véhicule en toute sécurité grâce à un lit d'arrêt spécialement aménagé[...] Une autre voie de détresse a été aménagée dans le Mayombe, avec la même mission », a expliqué Bassirou Ndaye, directeur d'activités à LCR.

Trafic sécurisé à Ngamandzambala

La délégation s'est ensuite rendue à Ngamandzambala, où des aménagements sont en cours afin de fermer définitivement une voie parallèle jugée préjudiciable à l'exploitation normale de la concession routière. Selon LCR, cette fermeture vise à renforcer la sécurité, à améliorer l'entretien de la route et à préserver les ressources nécessaires à la maintenance des infrastructures. Une avancée rendue possible grâce à la collaboration entre LCR et GSR. « Depuis lors, nous observons un climat de sécurité à Ngamandzambala et dans ses environs. Les travaux en cours se déroulent normalement grâce à la présence et à la vigilance des gendarmes déployés sur le site », a assuré le colonel Benjamin Mbourangon, commandant du GSR, lors de la visite.

Dans un contexte marqué par l'évolution des besoins de mobilité et des enjeux de sécurité sur le corridor national, LCR réaffirme à travers ces différentes actions sa volonté de poursuivre, aux côtés des autorités congolaises, les efforts visant à moderniser la gestion des corridors routiers stratégiques et à garantir davantage de sécurité aux usagers de la RN1.