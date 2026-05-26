Congo-Brazzaville: Semaine culinaire turque - Un dîner de dégustation marque la célébration

Après la cérémonie de présentation des mets de son pays, l'ambassadeur de la République de Turquie au Congo, Hilmi Ege Türemen, a organisé, le 23 mai à Brazzaville, un dîner de dégustation pour marquer l'ouverture de la célébration de la Semaine culinaire turque au Congo.

Le dîner de dégustation a réuni les ressortissants turcs vivant au Congo, les élèves de l'Ecole de gastronomie Jean Paul II, les ambassadeurs, les représentants des agences du système des Nations unies, ainsi que plusieurs invités issus des milieux culturels et économiques, sans oublier le ministre de la Réforme de l'État et des Relations avec le Parlement, Luc-Joseph Okio, représentant le gouvernement. Il a été le premier ambassadeur de la République du Congo en Turquie.

Au menu, les différents plats ont été présentés, notamment les feuilles de vignes farcies, la salade du berger, la salade verte, les poivrons farcis à la viande. Les boulettes de boulgour, les farcies à la viande et aux noix, le rôti d'agneau, le riz nature, le riz garni, le riz au lait cuit au four, etc.

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L'ambassadeur de Turquie au Congo, Hilmi Ege Türemen, a fait savoir que les repas traditionnels demeurent « un moyen très fort de communication de la culture turque ». Il a révélé que la culture culinaire turque reflète des valeurs de générosité et d'hospitalité.

« Le patrimoine culinaire turc, forgé au carrefour des routes de la soie et enrichi par les cultures et traditions anatoliennes, méditerranéennes, de l'Asie centrale et ottomanes, témoigne d'un art de vivre millénaire qui continue à transmettre son histoire unique que nous avons la joie de partager avec vous ce soir », a-t-il déclaré.

« Notre culture culinaire n'est pas une entité monolithique. Il est difficile, dans le cas de la cuisine turque, de discerner un seul élément de base ou une caractéristique dominante unique. Elle possède un héritage collectif façonné au fil du temps, grâce à des pratiques de production partagées et des expériences de vie communes. La table n'est pas seulement un lieu où les cultures se côtoient ; c'est un espace où elles se transforment et se recréent. La mémoire se transmet à travers les recettes, se partage à table et se revisite au fil des générations », a-t-il ajouté.

Placée sous le haut patronage de la présidence de la République de Turquie, et à l'initiative de la première dame, Emine Erdoğan, l'édition de cette année est organisée autour du thème « Un héritage à la même table ».

« À travers cette thématique, la Turquie met à l'honneur la richesse de son patrimoine culinaire et les valeurs universelles de partage et d'hospitalité. Le thème souligne que la table constitue un espace de transmission des traditions, des souvenirs et du patrimoine commun des peuples », a expliqué l'ambassadeur.

Les différents événements organisés dans ce cadre permettent, a expliqué le diplomate, de « révéler les riches traditions culinaires façonnées au fil des siècles par les civilisations qui ont prospéré en Anatolie, par la diversité de nos régions et par l'esprit d'hospitalité profondément ancré dans notre culture ».

Souhaitant toujours mettre en valeur l'aspect traditionnel et classique de la cuisine turque, l'ambassadeur a rappelé aux invités la publication par la Première dame de la République de Turquie, Emine Erdoğan, d'un livre intitulé « La cuisine turque », contenant « des recettes qui coexistent en toute harmonie avec les saveurs raffinées de tout un centenaire ».

Rappelons que pour cette semaine culinaire, l'ambassadeur de Turquie a organisé, le 21 mai, un atelier de cuisine avec les élèves de l'École de gastronomie Jean-Paul II. L'activité témoigne la coopération culturelle entre son pays et le Congo.