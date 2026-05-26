Afrique: La BAD appelée à demeurer au service du continent

Ouvrant officiellement les travaux des 61es Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD), le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a invité, le 26 mai à Brazzaville, l'institution financière continentale à demeurer au service de l'Afrique.

« La banque doit demeurer fidèle à sa vocation première : être la banque de l'Afrique, au service de l'Afrique, portée par la confiance de ses Etats membres et ouverte aux partenariats utiles au développement du continent », a déclaré Denis Sassou N'Guesso, en présence des présidents Faustin Archange Touadéra de la Centrafrique et Brice Oligui Nguema du Gabon, ainsi que de nombreuses autres personnalités.

Pour lui, la BAD doit continuer à aider les pays à financer leurs priorités, renforcer leur résilience, accélérer leur industrialisation, soutenir leur jeunesse et construire des économies plus compétitives.

Plus importante structure financière du continent, la BAD accompagne depuis sa création les pays africains dans leur processus de développement à travers, entre autres, le financement des projets d'infrastructures, d'énergie, d'agriculture, de gouvernance, d'industrialisation, du numérique et d'hydraulique.

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Elle a contribué à la mise en oeuvre du projet d'interconnexion des réseaux internet entre les pays d'Afrique centrale (Central africa backbone). La BAD appuie également le développement du corridor 13 concernant la construction d'une route bitumée devant relier les villes de Brazzaville (Congo), de Bangui ( Centrafrique) et de N'Djamena (Tchad). L'institution bancaire a aussi financé les études de faisabilité du projet de construction du pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa, en République démocratique du Congo.

« Elle est un instrument de solidarité africaine, un partenaire stratégique des Etats et un levier important de transformation du continent », a indiqué le président Denis Sassou N'Guesso, estimant que la BAD doit poursuivre son action en faveur d'une architecture financière internationale plus juste.

Parlant de son pays, il a informé que celui-ci était engagé dans une réflexion stratégique à travers la Vision 2063 qui axe son développement sur la diversification de l'économie, la modernisation des infrastructures, la promotion du secteur privé, la valorisation du capital humain. « Par ces leviers, nous pourrons répondre aux attentes de nos populations, en particulier de notre jeunesse », a-t-il affirmé,.

Le chef de l'Etat congolais a insisté, par ailleurs, sur la nécessité pour les pays africains de tirer parti de leurs richesses. Ainsi les a-t-il invités à faire de leurs ressources naturelles un moteur de transformation locale. « L'Afrique aspire à des partenariats équilibrés, à des financements adaptés et à une meilleure reconnaissance de son rôle dans l'économie mondiale », a soutenu le président Denis Sassou N'Guesso.