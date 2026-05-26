Congo-Brazzaville: Zone industrielle de Maloukou - Le bout du tunnel s'annonce

En construction depuis une décennie, la Zone économique spéciale (ZES) de Maloukou, dans le district d'Ignié, se dessine de plus belle. Visitant le chantier le week-end dernier, le ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Michel Djombo, a exprimé son satisfecit pour la qualité des travaux réalisés, mais a promis de tout mettre en oeuvre pour les rendre opérationnels au plus vite.

Le ministre Michel Djombo s'est rendu au parc industriel de Maloukou pour jauger le niveau d'avancement du chantier afin de permettre au gouvernement de préparer une intervention finale. Il s'est dit satisfait de la qualité du travail réalisé sur le terrain, après avoir constaté que toutes les seize usines prévues ont été construites et sont prêtes pour leur démarrage.

« Ma visite s'inscrit dans le cadre de notre obligation de faire le tour d'horizon des chantiers, parmi lesquelles les quatre zones économiques spéciales en construction dans le pays, dont deux sont suffisamment avancées. Il s'agit de la ZES de Pointe-Noire et celle de Brazzaville, implantée à Maloukou, qui sont mises en oeuvre par une société privée d'origine rwandaise », a souligné Michel Djombo.

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Le ministre a relevé, par ailleurs, que quelques autres projets connexes traînent encore le pas. Parmi ces projets, il a cité en premier, le chantier de connexion du site au réseau électrique, devant permettre d'alimenter l'ensemble des usines installées.

« Dans sa station électrique, le partenaire technique en charge des travaux a mis aussi en place un générateur électrique solaire, ce qui fera de ce site industriel une zone économique potentiellement durable. A ce jour, le gouvernement a réalisé un travail impressionnant, car les installations électriques de distribution sont implantées sur l'ensemble du site, et l'électricité est déjà aux portes du parc industriel », a précisé le ministre.

S'agissant de la desserte du site en eau, le ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé a souligné que le travail à réaliser est titanesque, du fait que le point de captage d'eau est localisé à deux kilomètres, ce qui complique la tâche à l'entreprise adjudicatrice du marché.

Toutefois, Michel Djombo l'a enjoint de bâtir des stratégies plus efficientes afin d'accélérer les travaux dans les délais raisonnables. Le souhait du ministre est que le chantier soit achevé au plus vite afin que le parc industriel de Maloukou Tréchot soit opérationnel dans les plus brefs délais.

Seize usines achevées depuis une décennie

Dans le cadre de ce projet, seize unités de production ont été déjà construites. Et depuis 2015, certaines d'entre elles avaient déjà amorcé une production expérimentale. Il s'agit notamment des usines de fabrication de tôles, avec une production annuelle de 3600 tonnes par an en phase expérimentale ; l'usine de fabrication de tuyaux PVC, dotée d'une même capacité annuelle de production.

Il y a aussi l'usine de rotomoulage, spécialisée dans la fabrication des objets en plastique. Cette usine fabrique déjà des réservoirs et tonneaux de 3000 litres ; l'usine de fabrication de briques cuites ; celles de fabrication des pièces de rechange automobile, des fils électriques et de poutre à béton.

Leur mise en service va booster l'économie nationale et permettra la création des milliers d'emplois directs au profit des Congolais.