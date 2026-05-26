Congo-Brazzaville: Tournoi de gala de handball - La DGSP et l'Inter trébuchent

26 Mai 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par James Golden Eloué

La formation de Grain de sel s'est imposée devant celle de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) 18-12, lors de la sixième journée du tournoi de gala organisé par la dynamique le Réveil du handball congolais. L'autre rencontre en seniors dames a vu l'Interclub s'incliner face à Renaissance (26-38).

En seniors messieurs par contre, Tsongolaise a battu sur le fil Asoc 25-24. BMC a pris le meilleur sur l'Interclub 33-27 puis CFJSO a largement dominé Académie 46-15.

A Pointe-Noire, le cri du coeur des équipes attendant avec impatience le lancement de la compétition a visiblement rencontré une oreille attentive de la dynamique le Réveil du handball congolais. Cette initiative saluée par les techniciens et les clubs de handball de la ville océane met les athlètes en confiance et suscite l'espoir d'un renouveau pour le handball là-bas.

L'appétit venant en mangeant, après la journée du 17 mai, les équipes ont commencé à retrouver peu à peu les automatismes. Une adaptation expresse pour les vieilles équipes et lente pour les nouvelles comme Pèlerin en version féminine, battue lors de la deuxième journée par Banco sport 13-30. L'AS Cheminots a pris le dessus sur Tié-tié sport 33-26.

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Chez les messieurs, Munisport a dominé Inter 30-16 et l'AS Cheminots a pris le dessus sur Pèlerin 29-26.

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