Tunisie: Vendue à partir de 28 DT le kilo, l'Office des terres domaniales prolonge la vente de viande bovine à Kasserine

La vente de viande rouge à des prix préférentiels se poursuit aujourd'hui, mardi 26 mai 2026, au point de vente « du producteur au consommateur » installé au marché municipal de Kasserine. Lancée hier lundi à l'occasion de l'Aïd al-Adha, cette initiative vise à alléger les charges financières des ménages et à permettre aux bas revenus d'acquérir de la viande à des tarifs adaptés à leur pouvoir d'achat.

A ce titre, le directeur du complexe agricole « Oued Ed-Darb » à Kasserine, relevant de l'Office des terres domaniales (OTD), Samir Dhibi, a précisé à l'agence TAP que ce point de vente propose des quantités de viande bovine sur deux jours. « Il s'agit d'une intervention inédite pour la période de l'Aïd, motivée par la flambée des prix des moutons de sacrifice cette année », a-t-il indiqué. Et M. Dhibi d'ajouter que l'opération a débuté par l'approvisionnement en viande de quatre veaux, assurant que des quantités supplémentaires seront injectées si la forte demande des citoyens persiste.

De 28 à 39 dinars le kilo

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Les tarifs ont été fixés à 39 dinars le kilogramme pour la viande désossée et à 28 dinars le kilogramme pour la viande avec os. Ces prix, qualifiés de préférentiels par rapport à ceux du marché général, soutiennent directement le pouvoir d'achat des familles modestes avant la fête. Le responsable a souligné que le point de vente a enregistré une forte affluence dès les premières heures de la matinée, avant de connaître un rythme plus calme en fin d'après-midi. Il a indiqué que tous les visiteurs ont trouvé réponse favorable à leur demande.

A noter que les ventes se déroulent quotidiennement de 08h00 à 16h00, après l'abattage des animaux à l'abattoir municipal de Kasserine. Le processus est strictement supervisé par les autorités sanitaires et de contrôle de la région afin de garantir la salubrité du produit et le respect des règles d'hygiène. Dans cet ordre d'idées, M. Dhibi a conclu en rappelant que « les veaux proviennent directement du centre d'engraissement du complexe agricole « Oued Ed-Darb », et que ce point de vente reste actif toute l'année pour proposer d'autres produits de base, comme les œufs et l'huile d'olive, à des prix avantageux ».