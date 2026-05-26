Tunisie: Le PNUD appelle à accélérer la mise en oeuvre de la stratégie nationale de la biodiversité au pays

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en Tunisie, et en étroite collaboration avec le ministère de l'Environnement et l'ensemble des partenaires concernés, a appelé à accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale et du plan d'action pour la biodiversité.

À l'occasion de la Journée internationale de la diversité biologique 2026, l'organisation a souligné que les priorités de la période à venir reposent principalement sur le soutien aux solutions locales de protection de la biodiversité. Cela implique également la mise en place de mécanismes de financement durables pour les projets environnementaux, ainsi que la promotion de modes de production et de consommation durables afin de réduire la pression sur les ressources naturelles.

Le programme onusien a en outre insisté sur la nécessité de renforcer l'intégration entre les politiques climatiques, la biodiversité et la lutte contre la désertification. Cette synergie est jugée cruciale face aux défis croissants liés aux changements climatiques, à la perte des écosystèmes et à la pollution.

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Le PNUD a enfin rappelé que l'intégration de la biodiversité dans les politiques publiques, les investissements et les modèles de développement constitue une priorité absolue pour garantir un développement durable et renforcer la résilience environnementale et économique de la Tunisie.

A noter que la biodiversité, ou diversité biologique, désigne l'ensemble des formes de vie sur Terre et les relations qui les unissent. Elle englobe la diversité des espèces (animaux, végétaux, bactéries), la variété génétique au sein de chaque espèce, ainsi que la richesse des écosystèmes (forêts, océans, zones agricoles) où ces organismes vivent et interagissent. Ce tissu vivant est indispensable à la survie humaine, car il fournit des services vitaux comme l'oxygène, l'eau potable, la pollinisation des cultures et la régulation du climat.