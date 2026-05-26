Tunisie: Aïd al-Adha - La SONEDE appelle à la rationalisation de la consommation d'eau et mobilise 1200 agents

À l'occasion de l'Aïd al-Adha, la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) a appelé ses clients à contribuer à la bonne gestion des ressources hydriques et à rationaliser leur consommation.

De fait, la Société préconise le report de certains usages secondaires de l'eau, dont les bains et l'arrosage, au-delà de 18 heures. Et ce, afin de garantir un approvisionnement régulier pour l'ensemble des citoyens et garantir un flux normal durant les premières heures de la journée où le sacrifice se fait.

Dans un communiqué publié aujourd'hui, mardi 26 mai 2026 sur sa page Facebook officielle, la SONEDE a précisé que la fête de l'Aïd coïncide avec une hausse remarquable des températures, ce qui entraîne une forte augmentation de la demande en eau potable. Et afin d'assurer la continuité du service durant les jours de l'Aïd, la société annonce avoir pris une série de mesures préventives et organisationnelles anticipatives. Il était par exemple question de mobiliser 1200 agents et cadres incluant des gardiens d'installations hydrauliques et des équipes d'astreinte et de permanence pour parer à toute urgence.

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La SONEDE a également mis à la disposition de ses abonnés les numéros de téléphone de ses districts dans les différents gouvernorats, en plus du numéro vert gratuit (80100319) de la cellule centrale de suivi. Supervisée par des cadres spécialisés, cette cellule restera fonctionnelle 24h/24 durant toute la période de l'Aïd pour répondre instantanément aux appels des citoyens et intervenir si nécessaire.

Tout en assurant que ses services interviendront rapidement pour limiter les perturbations et coupures potentielles, la société a cependant rappelé que des pannes soudaines restent possibles. La SONEDE gère en effet un réseau hydraulique de plus de 60 000 kilomètres, comprenant plus de 4 000 stations de pompage et réservoirs.