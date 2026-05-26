Tunisie: L'ANPR lance un appel à propositions de 328 000 DT pour créer et renforcer 8 FabLabs régionaux

26 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par Abir Chemli

Sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'Agence Nationale de la Promotion de la Recherche scientifique (ANPR) vient de lancer un appel à propositions destiné aux associations tunisiennes pour l'aménagement et le soutien de laboratoires de fabrication numérique (FabLabs). Et ce, dans les gouvernorats de Ben Arous, La Manouba, Le Kef, Siliana, Tozeur, Kébili, Kasserine et Monastir. C'est ce qu'a indiqué l'Agence dans un communiqué.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet « Science With And For Youth » (SWAFY), cofinancé par l'Union européenne. Selon le même communiqué, ce programme ambitionne de stimuler l'intérêt des jeunes pour les sciences, les technologies, la recherche et l'innovation. Il vise également à redynamiser les clubs scientifiques tout en consolidant les synergies entre les acteurs des écosystèmes éducatifs et scientifiques.

L'appel s'articule autour de deux axes majeurs, à savoir, la création et l'équipement complet de deux nouveaux espaces à Siliana et Tozeur ainsi que le renforcement des capacités de six FabLabs déjà existants à Ben Arous, La Manouba, Le Kef, Kébili, Kasserine et Monastir. L'enveloppe budgétaire globale allouée à cette action s'élève à 328 000 dinars tunisiens (DT), soit un financement moyen de 41 000 DT par espace, pour une durée d'exécution des projets fixée à 8 mois.

A noter que les associations candidates doivent être légalement constituées, à but non lucratif, et actives dans les domaines de la jeunesse, de la formation, de la technologie ou du développement local. Elles doivent en outre justifier d'une expertise technique et financière solide pour mener à bien le projet, tout en démontrant leur capacité à garantir la pérennité de ces laboratoires après la fin de la subvention. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 mai 2026, et la signature des conventions de financement est prévue à partir du 1er juillet 2026

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