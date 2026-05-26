Tunisie: L'olivier d'Echraf, vieux de 2 500 ans, exposé au Japon - Voici son histoire

Dans le cadre de la visite de travail de l'ambassadeur de Tunisie dans la préfecture de Préfecture d'Oita et à l'occasion du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et le Japon, l'ambassadeur Ahmed Chafra a présidé, le 26 mai 2026, la cérémonie d'inauguration d'une mosaïque monumentale issue du pavillon tunisien de l'Expo 2025 Osaka-Kansai.

L'œuvre est actuellement exposée au musée préfectoral d'art de Préfecture d'Oita, où elle restera visible jusqu'au 31 mai, avant son transfert permanent à Ritsumeikan Asia Pacific University. La cérémonie de donation s'est tenue en présence de plusieurs responsables locaux japonais, de représentants du ministère japonais des Affaires étrangères, du consul honoraire de la République tunisienne à Osaka ainsi que du président de l'Association d'amitié Kyushu-Tunisie.

Cette mosaïque, représentant l'olivier d'Echraf, figurait parmi les pièces maîtresses du pavillon tunisien à l'Expo Osaka-Kansai 2025. D'une superficie d'environ 40 mètres carrés, elle a été réalisée par des artisans de la ville d'El Jem à partir de plus de 600 000 pièces de pierre multicolores, soigneusement taillées, sélectionnées et assemblées sous la supervision de l'artiste Tayeb Zayoud. Selon la présentation de l'œuvre, sa réalisation a nécessité trois mois de travail continu. Elle rend hommage à l'olivier, symbole universel de paix, tout en valorisant un patrimoine profondément ancré dans l'histoire tunisienne.

L'olivier d'Echraf, estimé à environ 2 500 ans, est considéré comme le plus ancien et le plus grand olivier de Tunisie. Ses origines remontent à l'époque phénicienne, et il incarne un symbole fort du patrimoine historique, spirituel et civilisationnel du pays. Lors de la cérémonie, l'ambassadeur Ahmed Chafra a exprimé le souhait que cette initiative culturelle contribue à renforcer les échanges humains et culturels entre la Tunisie et le Japon, tout en consolidant les liens d'amitié et de compréhension mutuelle entre les deux peuples.

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