Afrique: La croissance du PIB devrait atteindre 2,1% en 2026 et 2,8% en 2027

TUNIS/Tunisie — La croissance du PIB de la Tunisie devrait atteindre 2,1% en 2026 et 2,8% en 2027, selon le rapport sur les Perspectives économiques en Afrique 2026 (PEA 2026), présenté mardi à Brazaville, en République du Congo, lors des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), organisées du 25 au 29 mai 2026.

L'inflation devrait se situer à 5,7% en 2026 avant de décroître à 5,4 % en 2027, selon les prévisions de la BAD dans son rapport intitulé « Mobiliser des ressources à grande échelle pour le financement du développement de l'Afrique dans un monde fragmenté ».

Il convient de noter que l'économie tunisienne a enregistré une croissance de 2,5% au cours de l'année 2025, selon l'Institut national de la statistique (INS).

Au cours du premier trimestre 2026, l'économie tunisienne a enregistré une croissance de 2,6 % en glissement annuel, par rapport à la même période de 2025, avait annoncé l'INS, le 15 mai courant.

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Le budget de l'Etat repose sur une série d'hypothèses, dont un taux de croissance à hauteur de 3,3%, durant toute l'année 2026.

Perspectives économiques en Afrique (PEA) est le rapport annuel phare du Groupe de la Banque. Il examine de quelle manière l'Afrique peut mobiliser des capitaux à grande échelle pour renforcer sa résilience, accélérer sa transformation structurelle et financer ses ambitions de développement dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, de resserrement des conditions financières mondiales et de besoins croissants en matière de financement du développement.

Son lancement a réuni des dirigeants mondiaux, des décideurs politiques, des partenaires au développement, des investisseurs, des représentants de la société civile et des dirigeants du secteur privé pour discuter des perspectives économiques et des priorités de financement de l'Afrique.

Il offre une plateforme pour présenter ces conclusions et recommandations à un large public international et façonner le débat politique sur la mobilisation efficace et le déploiement efficient des capitaux, selon la BAD.