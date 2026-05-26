Tunisie: 1,6 million d'actifs hors économie formelle

En Tunisie, près de 1,6 million de personnes, soit environ 44 % de la population active, évoluent en dehors de l'économie formelle, sans accès complet aux mécanismes de protection juridique et sociale, selon les participants à un dialogue de haut niveau consacré à l'économie informelle tenu à Hammamet.

Cette rencontre, organisée en partenariat avec l'Institut de La Haye pour l'innovation du droit et le Registre national des entreprises, a mis l'accent sur la nécessité de concevoir des solutions concrètes visant à réduire l'ampleur du secteur informel et à renforcer les mécanismes d'inclusion économique et sociale. Selon un communiqué du Registre national des entreprises, l'objectif de cette initiative est d'engager une réflexion opérationnelle basée sur des données fiables afin d'améliorer l'accès à la justice et de soutenir la stabilité économique.

Dans le même cadre, les résultats d'une étude sur les besoins en matière de justice pour l'année 2025 révèlent que les difficultés juridiques concernent aussi bien les individus que les entreprises. Ainsi, six entreprises non enregistrées sur dix ont été confrontées à au moins un problème juridique au cours des deux dernières années. Les échanges, réunissant des représentants d'institutions publiques ainsi que des experts, ont porté sur la clarification du concept d'économie informelle et sur l'identification de ses principaux défis structurels et institutionnels.

Les organisateurs ont souligné que cette rencontre marque le point de départ d'un processus de travail collaboratif fondé sur les données, visant à renforcer l'accès à la justice et à encourager l'intégration progressive de l'économie informelle dans le circuit formel.

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