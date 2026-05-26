Afrique: Classement CAF - L'Espérance de Tunis sur le podium africain

L'Espérance Sportive de Tunis (EST) occupe la troisième place du nouveau classement de la Confédération africaine de football (CAF) portant sur les cinq dernières saisons, mis à jour à la suite du sacre de Mamelodi Sundowns en Ligue des champions africaine.

Selon ce classement, les Mamelodi Sundowns prennent la tête avec 73 points, devant le club égyptien Al Ahly SC, deuxième avec 66 points. L'Espérance de Tunis complète le podium avec un total de 58 points. Ce classement est établi sur la base des performances des clubs africains sur une période de cinq ans et pourrait servir de référence dans le processus de qualification pour la Coupe du monde des clubs 2029.

À ce stade, deux clubs ont déjà assuré leur qualification pour la prochaine édition de la compétition : le club égyptien Pyramids FC, vainqueur de la Ligue des champions africaine 2025, ainsi que les Mamelodi Sundowns, sacrés champions en 2026. Les deux places restantes restent encore ouvertes et la lutte demeure intense entre plusieurs grandes formations du continent.