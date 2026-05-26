Tunisie: Basket/BAL/Ahly Benghazi-CA (98-80) - Une difference de qualité!

Entre un Ahly Benghazi expérimenté et aux étrangers costauds et complets, et un CA irrégulier, fatigué et sans plan clair (aucun apport dans les matches difficiles pour Perez !), la victoire finale est revenue aux Libyens sur un écart conséquent.

Entre le premier match et celui d'hier, il y a deux jours qui ont permis à l'entraîneur Grec d'Al Ahly de bien lire le CA en mettant une défense agressive axée sur Abada, usé et qui n'a pu rien faire (pourquoi ne pas le faire reposer même pour quelques minutes ?!). Et comme d'habitude, une mauvaise entame du match (30-20 au premier quart-temps), des Marnaoui, Jesse Jones, Hdidane, Chennoufi et Higgins effacés et irréguliers. Si, en attaque, le CA a su revenir au deuxième quart- temps (50-44 à la mi-temps), en améliorant le taux des rebonds et les débordements rapides, il a été fragile en repli et en duels. Chaque fois, le CA a pu revenir jusqu'à 5 et 7 points d'écart, mais Al Ahly, emmené par Williams, Saadi, Charles et Majok (quelle qualité!), revenait à chaque fois pour élever l'écart.

La recette ? une bonne réussite dans les tirs à trois points (40% contre 20% pour les Clubistes) et surtout dans les tirs à mi-distance (75% contre 48% pour les tunisiens) et également une fraîcheur physique. Si on compare la qualité individuelle des joueurs, le CA était handicapé. Il y avait une bonne chance au premier match, mais hier, la loi du plus fort a été respectée.

Le CA aura essayé, mais franchement, il pouvait mieux faire et éviter de perdre sur un écart aussi élevé. Lents, maladroits et avec des joueurs étrangers aussi moyens comme Jones et Cissé, avec des cadres usés et qui ont perdu de leur niveau comme Hdidane, Chennoufi, Jaouadi et même Abada, il était impossible de revenir.

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C'est un parcours honnête pour le CA dans cette BAL, mais il faudra retenir la leçon et trouver les moyens pour choisir des joueurs étrangers de meilleure qualité. Hormis Aminu Jones, Gueye (en dépit de 12 points inscrits), Higgins et Cissé n'ont pas la même valeur technique que celle des joueurs d'Al Ahly Benghazi et des autres favoris. Côté staff, Perez n'est pas l'entraîneur qui peut emmener le CA loin.