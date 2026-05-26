Tunisie: Ahmed Saïdani libéré après une grâce spéciale du président Kaïs Saïed

Le député à l'Assemblée des représentants du peuple, Ahmed Saïdani, a été libéré ce mardi 26 mai 2026 à la suite d'une grâce présidentielle spéciale décidée par le président de la République, Kaïs Saïed.

Selon son avocat Houssem Attia, le parlementaire a quitté la prison immédiatement après la décision, comme il l'a confirmé dans une déclaration à Diwan FM. Cette mesure intervient après la condamnation de Ahmed Saïdani à huit mois de prison ferme, peine confirmée en appel, dans une affaire liée à des accusations d'atteinte à autrui via les réseaux de communication publique. L'affaire faisait suite à la publication d'un message sur les réseaux sociaux dans lequel le député critiquait la situation générale, selon les éléments communiqués par sa défense.