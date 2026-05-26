Tunisie: Comment choisir un mouton sain ? Les conseils d'un vétérinaire tunisien

À l'approche de l'Aïd Al-Adha, Souheil Ben Mohamed, vétérinaire inspecteur à l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA), a appelé les citoyens à respecter plusieurs recommandations sanitaires afin de garantir l'achat d'un mouton sain et de préserver la qualité de la viande après l'abattage.

Intervenant ce mardi matin 26 mai 2026 sur Jawhara FM, le spécialiste a insisté sur l'importance de vérifier l'état général de l'animal avant l'achat. Il a notamment expliqué que les yeux du mouton doivent être clairs et légèrement rosés, sans écoulements au niveau des yeux ou du nez, ces signes pouvant révéler des problèmes de santé. Le vétérinaire a en outre recommandé de s'assurer de la propreté et de l'état de la laine, tout en vérifiant l'absence de maladies cutanées, notamment la gale. Il a par ailleurs conseillé d'éviter les animaux présentant des signes de fatigue, de faiblesse ou de léthargie.

Concernant les conditions d'abattage, Souheil Ben Mohamed a souligné la nécessité d'appliquer des mesures sanitaires rigoureuses afin d'assurer une meilleure conservation de la viande. Il a ainsi recommandé de soumettre l'animal à une diète hydrique avant l'abattage, consistant à suspendre l'alimentation durant une période comprise entre 12 et 18 heures avant le sacrifice, tout en maintenant uniquement l'accès à l'eau à partir du coucher du soleil de la veille de l'Aïd. Selon lui, cette pratique facilite la vidange de l'estomac et améliore l'écoulement du sang lors de l'abattage.

Le spécialiste a aussi insisté sur l'importance de laisser la carcasse se vider de son sang pendant au moins cinq minutes afin de favoriser une meilleure conservation de la viande. Il a enfin appelé à utiliser un couteau parfaitement aiguisé afin d'assurer un abattage rapide et de limiter la souffrance de l'animal.

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Par ailleurs, Souheil Ben Mohamed s'est voulu rassurant quant à l'état sanitaire du cheptel destiné à l'Aïd dans les différents marchés tunisiens. Il a affirmé que la situation sanitaire est "bonne et excellente" dans plusieurs régions du pays, notamment à Béja, Téboursouk, Zaghouan et Le Kef, grâce aux campagnes de contrôle préventif et de terrain menées par les équipes vétérinaires en coordination avec les structures régionales compétentes.