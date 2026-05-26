Sénégal: Tabaski - La SEGEA conseille aux chauffeurs de veiller aux vérifications techniques avant le départ

Thiès — La Société d'exploitation et de gestion des autoroutes (SEGEA SA) recommande aux chauffeurs de procéder à des vérifications techniques rigoureuses sur leurs véhicules, avant de prendre l'autoroute.

"Nous enregistrons énormément de morts et d'accidents corporels au niveau des autoroutes", a dit le responsable commercial et marketing de la SEGEA SA, Mouhamadou Moustapha Ndao.

Il s'adressait à des journalistes qui visitaient lundi un village de sensibilisation de la SEGEA SA installé à hauteur de l'aire de repos Thiès Sud, entre Keur Massamba Guèye et Keur Barra Kébé, sur l'autoroute Dakar-Touba.

Ce village de sensibilisation est une tribune permettant aux deux entités d'encourager les conducteurs empruntant l'autoroute à prendre les mesures de précaution nécessaires, pour minimiser les risques liés au voyage.

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La Tabaski ou Aïd-el-adha, la plus grande fête musulmane devant être célébrée mercredi et jeudi, donne lieu à de grands mouvements de passagers qui quittent la capitale et les grands centres urbains pour l'intérieur du pays.

Mouhamadou Moustapha Ndao a insisté sur l'importance de toujours rappeler aux usagers d"'éviter les courses de vitesse sur l'autoroute", mais aussi de "prendre les bonnes dispositions avant de prendre l'autoroute".

"Il faut faire toutes les vérifications techniques, avant d'emprunter l'autoroute, bien se comporter et prendre conscience que la vie humaine est précieuse", a-t-il conseillé aux chauffeurs.

C'est le sens de ce village de sensibilisation, mis en place avec la participation de l'Association des mécaniciens du Sénégal qui effectuent des vérifications gratuites, pour permettre aux usagers de poursuivre leur route, en toute quiétude, a ajouté M. Ndao.

"Ce village nous permet en tant qu'acteur des autoroutes de pouvoir conscientiser, d'aider à faire des vérifications, et je pense que c'est une bonne initiative que nous sommes en train de mettre en place depuis des années", a-t-il relevé.

Alima Ndiaye, présidente de l'Association des mécaniciens du SénégalIl a fait observer que ces actions seront pérennisées lors les grands évènements religieux, notamment la Tabaski, le Magal de Touba et le pèlerinage marial de Popenguine.

"Nous visons l'objectif zéro accident sur les autoroutes", a conclu le responsable commercial et marketing de la SEGEA SA.

"Les problèmes qui reviennent en général, sont liés à des pannes de moteurs, à des surchauffes, des crevaisons, des véhicules sans lumières", a renseigné la présidente de l'Association des mécaniciens du Sénégal, Alima Ndiaye.

Elle a souligné que certaines de ces pannes sont évitables, si le chauffeur prend la peine d'effectuer quelques vérifications, avant son départ.