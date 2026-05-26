Sénégal: A Sédhiou, une fête de Tabaski marquée par la conjoncture

Sédhiou — La célébration de la fête de Tabaski se prépare dans la région de Sédhiou dans un contexte marqué par une une chute du pouvoir d'achat et une augmentation des charges familiales, de nombreux ménages déplorant une période particulièrement difficile.

Ce lundi matin, vers 10 heures, au marché central de Sédhiou, commerçants, clients et chefs de familles étaient unanimes à souligner les difficultés rencontrées pour faire face aux dépenses quotidiennes. Beaucoup rapportent que les petits commerces et emplois précaires ne suffisent plus à couvrir les besoins essentiels.

Sur les étals de légumes, dans les boutiques alimentaires ou encore dans les points de vente de produits courants et les marchés à bétail, le constat est le même : le pouvoir d'achat des populations est en net recul.

Les commerçants expliquent que les clients achètent désormais "en très petites quantités, faute de moyens financiers suffisants".

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Une vendeuse au marché central décrit la situation et son impact sur les ménages.

"Avant, avec une petite somme, on pouvait nourrir la famille pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, même si les prix baissent parfois, les revenus diminuent encore davantage. Beaucoup peinent à assurer les dépenses journalières."

Pour Abdoulaye Diallo, commerçant établi dans le quartier de Santassou, cette conjoncture se répercute lourdement sur l'économie locale. Depuis plusieurs mois, il observe une baisse significative des ventes en raison de la raréfaction de l'argent dans les ménages.

Dans les familles, les soucis financiers s'accumulent. Parents et responsables de foyers, rencontrés dans divers quartiers, évoquent les dépenses croissantes liées à l'alimentation, au transport, à la santé ou encore à l'éducation des enfants et aux factures d'électricité, devenues de plus en plus difficiles à gérer.

"Les temps sont vraiment durs", se désole un père de famille. "Même acheter le minimum pour préparer les repas devient un défi. Les coûts augmentent chaque jour alors que nos revenus stagnent", confie t-il.

À quelques jours de la Tabaski, l'inquiétude monte chez des habitants comme Soriba Diédhiou. Il appréhende déjà le poids financier des préparatifs de cette fête religieuse : achat du mouton, vêtements pour les enfants et provisions pour les festivités.

Des mères de famille confient également leurs préoccupations face aux attentes de leurs enfants. "Acheter des vêtements pour les enfants est devenu un luxe pour beaucoup", explique Yama Diédhiou, rencontrée au foirail de Sédhiou.

"Quant au mouton, nombreuses sont les familles qui ignorent encore comment elles feront cette année", dit-elle.

Dans les marchés à bétail comme dans les commerces, la crainte d'une flambée des prix des moutons persiste. La forte demande durant cette période a historiquement entraîné une hausse significative des prix, laissant redouter des difficultés encore plus grandes pour certaines familles.

Malgré ce contexte économique morose, certains restent optimistes et espèrent une amélioration progressive grâce à des initiatives locales dans les secteurs agricole, commercial et entrepreneurial.

Les jeunes conducteurs de motos-taxis (Diakarta) et ouvriers soulignent pour leurpart que le manque d'opportunités économiques et le chômage viennent aggraver la précarité sociale.

Diplômés ou non qualifiés, nombreux sont ceux qui peinent à décrocher un emploi stable pour subvenir aux besoins familiaux.

"Beaucoup de jeunes veulent travailler mais n'ont pas d'opportunités. Sans emploi stable, c'est difficile d'aider ses parents ou de bâtir un avenir", explique un jeune commerçant, notant que la conduite de motos-taxis reste souvent l'unique issue.

Face à ces défis croissants, plusieurs habitants appellent les autorités à intervenir rapidement. Parmi les demandes récurrentes, figurent le soutien accru aux activités génératrices de revenus, la création d'unités de transformation, l'accès aux financements pour les petits commerçants et la mise en place de formations professionnelles afin de favoriser l'employabilité des jeunes.

Pour Malamine Diatta, médiateur et acteur local du développement, cette édition 2026 de la Tabaski met en lumière les difficultés économiques et sociales auxquelles sont confrontées les populations de la région.

Bien que cette fête religieuse soit traditionnellement synonyme de solidarité et de partage, elle risque cette année d'être marquée par la conjoncture qui pèse sur les familles.

Il a souligné que de nombreuses familles, souvent dépendantes d'un ou deux membres actifs, peinent à subvenir à leurs besoins essentiels tels que se nourrir, se loger et travailler, dans un contexte marqué par le chômage et le manque de projets économiques.

M. Diatta a également noté que malgré l'arrivée tardive des moutons sur le marché, l'achat demeure un défi majeur pour une grande partie de la population en raison des prix élevés et des revenus insuffisants.

Les artisans, commerçants, ainsi que les femmes engagées dans des activités génératrices de revenus sont particulièrement touchés par cette situation, souffrant du manque d'opportunités et de l'absence de soutiens adaptés.

Cette fête de la Tabaski met tragiquement en lumière un climat de précarité et de désespoir, où la faiblesse du pouvoir d'achat, combinée au ralentissement de l'activité économique, intensifie les angoisses des ménages face à une célébration qui devrait normalement être placée sous le signe de la joie et du rassemblement, souligne Diatta.

Selon Malamine Diatta, l'urgence est de proposer des solutions durables afin d'alléger la pression financière qui pèse sur ces ménages et de redonner du pouvoir d'achat à une population confrontée à des conditions de vie toujours plus difficiles.