Sénégal: Arafat - L'imam met en exergue les valeurs d'unité et de solidarité du Hajj

Dakar — L'imam et prédicateur de la Mosquée du Prophète à Médine, Cheikh Dr. Ali Al-Hudhaifi, a mis en exergue, mardi, à Arafat, les valeurs d'unité et de solidarité du pèlerinage.

Il a présenté le Hajj comme une obligation religieuse qui rassemble les musulmans du monde entier, sans distinction de langue ou de couleur.

Tout au long de ce voyage spirituel, les pèlerins se comportent en frères, apprenant à se connaître et à s'entraider avec affection, a souligné l'imam dans son sermon dont l'agence de presse saoudienne s'est fait l'écho.

Le prédicateur prononçait, ce mardi, le traditionnel sermon d'Arafat à la mosquée Namirah, en présence de fidèles musulmans, au premier rang desquels figuraient le vice-gouverneur de la région de La Mecque et vice-président du Comité central du Hajj, Son Altesse Royale le Prince Saud bin Mishal bin Abdulaziz.

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Etaient également présents le Grand Mufti du Royaume, président du Comité des savants et président général de la recherche islamique et de l'ifta, Cheikh Dr. Saleh Al-Fawzan ; et le ministre saoudien des Affaires islamiques, de l'Appel et de l'Orientation, Cheikh Dr. Abdullatif Al Alsheikh.

En accomplissant leurs rituels, les pèlerins profitent des bienfaits de ce rassemblement béni et partagent les bêtes sacrifiées (sacrifice de l'Aïd) pour se nourrir et alimenter les autres, tout en restant fidèles à la sincérité dans leurs paroles et à la bienfaisance dans leurs actes, a indiqué le Cheikh Dr. Ali Al-Hudhaifi.

Après le sermon, les pèlerins ont accompli les prières de Dhuhr et d'Asr, regroupées et raccourcies, conformément à la Sunna du Prophète.