Sénégal: Ousmane Sonko sur la formation du nouveau gouvernement - « Notre formation politique n'a pas été associée aux consultations »

Fraîchement élu président de l'Assemblée nationale, le leader du PASTEF a félicité le nouveau Premier ministre Amadou Al Aminou Lo, tout en dénonçant l'exclusion de son parti des concertations ayant conduit à la nomination.

C'est dans un climat de tension politique feutrée qu'Ousmane Sonko a pris la parole, peu après son installation à la tête de l'Assemblée nationale. Si le leader du PASTEF a tenu à saluer la nomination d'Amadou Al Aminou Lo au poste de Premier ministre qu'il décrit comme « un travailleur acharné, un homme compétent, un homme dévoué », il n'a pas manqué de souligner ce qu'il considère comme un grave manquement démocratique.

« Je dois à la vérité que nous avons certaines divergences sur certaines questions, notamment la question monétaire, la gestion de la dette, et d'autres questions similaires », a-t-il précisé, après avoir rappelé que c'est lui-même qui avait fait nommer l'actuel Premier ministre secrétaire général du gouvernement, rattaché à la primature qu'il dirigeait alors.

"On ne peut pas faire du PASTEF sans PASTEF. La seule référence du socle PASTEF dans un discours ne confère pas légitimité au parti."

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Le cœur du message est ailleurs. Sonko a dénoncé avec vigueur l'absence de son parti dans le processus de formation du gouvernement : « Notre formation politique n'a pas été associée aux consultations qui ont conduit à la nomination d'un Premier ministre. Elle n'est pas associée à ce jour aux consultations pour la formation d'un gouvernement. » Une situation qu'il juge d'autant plus paradoxale que le PASTEF demeure, selon lui, la formation politique majoritaire aussi bien dans l'opposition qu'au sein de l'exécutif -- une configuration « inédite dans les annales politiques de ce pays, et peut-être du monde ».

Malgré ce qu'il qualifie de « faux départ » et de « raté », le président de l'Assemblée nationale a dit rester ouvert à « une discussion responsable, qui met de côté les egos pour trouver les voies et moyens d'une gouvernance apaisée ». Mais cette discussion, a-t-il averti, devra porter sur des engagements concrets : la restructuration économique, le maintien du pouvoir d'achat, la question de la justice et du principe jub, jubal, jubanti pilier de la philosophie politique du PASTEF.

En filigrane, Sonko a mis en garde contre une dérive vers un « système d'hyper-présidentialisme », estimant que la configuration actuelle du paysage politique impose une révision profonde des rapports entre exécutif et législatif. Un message adressé directement au président de la République, à qui il a lancé un appel au sens du dépassement.