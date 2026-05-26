Congo-Kinshasa: Mauvaises installations des câbles électriques à Kinshasa - Entre risques et incivisme

Plusieurs communes de Kinshasa sont exposées à des risques liés aux mauvaises installations des câbles électriques. Selon le constat et les témoignages recueillis, lundi 25 mai par la reportrice de Radio Okapi, dans certains quartiers, ces câbles pendent le long des poteaux et des habitations, allant parfois jusqu'à toucher le sol, exposant les riverains et les passants à des risques d'électrocution.

Dans le quartier Basoko, à Ngaliema, par exemple, ces installations défectueuses suscitent une vive inquiétude au sein de la population. D'après les témoignages des habitants, ils n'ont pas vraiment le choix face à cette situation. Ils affirment être contraints de vivre avec ce danger permanent.

Les habitants de cette partie de la capitale appellent les autorités ainsi que la Société nationale d'électricité (SNEL) à intervenir rapidement afin de sauver des vies humaines et de réduire les risques liés à ces câbles électriques.

« Nous voyons le danger, mais nous continuons à travailler faute d'alternative. Si nous ne vendons pas, nos familles ne mangent pas. C'est risqué, mais nous n'avons pas le choix », témoigne un riverain.

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Un problème lié aussi à l'incivisme, selon la SNEL

De son côté, la SNEL évoque plusieurs facteurs à l'origine de cette situation.

Selon Monsieur Mbombo, chargé de communication de cette entreprise publique, ces problèmes sont notamment liés aux constructions anarchiques érigées trop près des lignes électriques. Il cite également les branchements illégaux ainsi que le manque de collaboration des habitants lors des opérations de sécurisation des installations électriques de la SNEL dans leurs quartiers.

« La population est caractérisée par un incivisme à outrance. Elle se raccorde au réseau comme elle veut, utilise des agents non qualifiés et intervient sur les installations. Et quand la situation se complique, elle se tourne vers la SNEL, alors qu'il est déjà trop tard. Nous, la SNEL, n'avons ni les moyens de coercition de l'armée ni ceux de la police. Nous disposons uniquement de nos outils techniques pour desservir la population », explique-t-il.

Un défi majeur de l'urbanisation

Cette situation illustre l'un des défis majeurs de l'urbanisation à Kinshasa. L'accroissement rapide de la population entraîne l'apparition de nouveaux lotissements souvent réalisés sans respect des normes, notamment en matière d'électrification des habitations.

Face à cette réalité, notent certains observateurs, les autorités et les populations sont appelées à davantage de responsabilité et de collaboration pour prévenir les accidents et améliorer la sécurité dans les quartiers.