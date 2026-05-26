Madagascar: Beachvolley - Coupe de Madagascar - Les duos Julio-Waltinio et Julienne-Marina sacrés

Ambiance de plage en haut plateau. La Coupe de Madagascar de beachvolley Round I s'est étalée du vendredi au dimanche au Tanàna Soa à Ambohimanga. La finale des seniors hommes a été une affaire familiale entre les frères Andriafaramanana de la Gendarmerie nationale volleyball d'Analamanga. Le duo Julio-Waltinio arrache le trophée en battant, après le tie-break, par 2 sets à 1 Gatien-Odilon. C'était son premier sacre après avoir été éliminé en demi-finale de la Coupe de Madagascar en 2023 à Toamasina.

Julio et Waltinio ont bien entamé la partie et ont toujours mené, 8/5 puis 14/8 au premier set. Ils ont su garder l'avantage pour l'emporter 21/15. Leurs frères et coéquipiers Gatien et Odilon ont remonté la pente au deuxième set. Ces derniers ont creusé l'écart sans trop forcer 12/6 puis 17/11 et l'ont arraché à 21/14. Au tie-break, la bande à Odilon mène encore 3/1 avant que ses petits frères ne les surclassent 3/6 et remportent le dernier set à 15/7.

« Nous avions plutôt assuré la défense car nous avions une faille en contre-attaque », confie Waltinio. Le duo Julio-Waltinio avait écarté l'équipe d'Atsinanana composée de Thierry et Brad, 2 sets à rien (21/14 21/15), en demi-finale. La formation de Gatien et Odilon avait, de son côté, éliminé une autre équipe d'Atsinanana formée par Marinot et Kevin, 2-0 (21/18 21/18). La troisième place est revenue à ces derniers.

La finale des dames a, quant à elle, opposé d'anciennes championnes du club tamatavien Stef'Auto. La paire Julienne Obeta-Marina Ali a défait, au bout du suspense, Jessie Ralaivahoaka et Eliema par 2 sets à 1. L'équipe de Julienne a arraché le premier set sans complexe avec un écart d'au moins trois points depuis l'entame de la partie (21/17). Le deuxième set a été très disputé. L'actuelle attaquante gauchère de l'AMVB, Jessie, et Emma, multiples championnes nationales et vainqueures de nombreux tournois de beachvolley, ont dominé le deuxième set.

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Elles ont pris le devant 9/5 avant d'être devancées 17/20, mais elles sont arrivées à récupérer le set (22/20).

Dos à dos

Plus efficace en défense, la paire Julienne-Marina a assuré au tie-break, 15/9.

« Habituées au sable de la côte Est, celui d'ici n'est pas très profond, ce qui nous a facilité le déplacement », argumente Marina à propos de cette victoire. Le trophée du match pour la troisième place a été ravi par Fifih et Lilie qui avaient battu, au match de classement, Stéphanie et Mino, 2-0.

Chez les U19 garçons, Aina et Finaritra se sont imposés 2 à 0 (21/10 21/18) en duel final contre Fenitra et Rajo. Au match pour la troisième place, Allan et Hoby ont disposé de Rotsy et Nantenaina. Du côté des filles, Juliette Razanamahenina et Léonie Andrianantenaina du Stef'Auto d'Atsinanana se sont imposées en finale contre les jumelles tamataviennes, Princia et Princie, 2 à 0 (21/11 21/10). « Nous étions plus précises en attaque et nous avions aussi l'habitude d'évoluer au sein d'une équipe senior », a souligné Juliette.

La deuxième manche de la Coupe nationale aura lieu à Toamasina du 19 au 21 juin. « Nous attribuerons des points selon le classement de chaque équipe à l'issue de ce Round I. Les mieux classées après la deuxième manche remporteront le titre national », précise le directeur technique national, Hasimbola Famonjena.