Congo-Kinshasa: « Le Centre Bosolo - Une avancée majeure pour la transparence des résultats électoraux en RDC », selon la CENI

La projection, lundi 25 mai à Kinshasa, du documentaire « Bosolo, la vérité des urnes à visage découvert » a remis au centre du débat un dispositif clé du processus électoral de 2023 en République démocratique du Congo : le Centre électoral Bosolo.

Conçu pour assurer la compilation et la publication détaillée des résultats, ce centre apparaît aujourd'hui comme une innovation majeure dont les acquis pourraient être consolidés et pérennisés pour les prochains cycles électoraux, estime le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Denis Kadima.

Selon lui, le Centre Bosolo a introduit une approche inédite dans la gestion des résultats électoraux. Contrairement aux scrutins précédents (2006, 2011 et 2018), où les résultats étaient agrégés par province, les élections de 2023 ont permis une publication détaillée, bureau de vote par bureau de vote, souligne Denis Kadima.

Il estime que cette innovation répond à une exigence exprimée par une partie de la population après les élections passées :

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« Après les élections de 2018, il y a eu une revendication forte autour de la "vérité des urnes". Cela nous a inspirés : d'où Bosolo, la vérité », a déclaré Denis Kadima.

Pour lui, cette démarche vise à renforcer la crédibilité des résultats et à offrir davantage de transparence au public.

Une réponse aux contestations électorales

Dans un pays où les processus électoraux sont souvent marqués par des accusations de fraude et d'irrégularités, le Centre Bosolo s'impose comme un outil stratégique pour apaiser les tensions, soutient le président de la CENI.

En rendant les résultats plus accessibles et détaillés, il permet : de réduire les zones d'ombre dans la compilation des votes ; de limiter les contestations fondées sur le manque d'informations ; de renforcer la confiance de la population dans le processus électoral.

Pour Denis Kadima, la mise en oeuvre du Centre Bosolo offre plusieurs enseignements importants pour améliorer les futurs scrutins en RDC.

La projection du documentaire « Bosolo » ne se limite pas à un exercice de mémoire. Elle ouvre plutôt une réflexion sur les réformes nécessaires pour renforcer la démocratie électorale en RDC.