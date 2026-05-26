Congo-Kinshasa: L'Ituri réclame des renforts médicaux d'urgence contre Ebola

26 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Face à une augmentation continue des cas et des décès liés à l'épidémie de virus Ebola, le gouverneur de l'Ituri, le général Johnny Luboya Nkashama, a plaidé lundi 25 mai, pour le déploiement immédiat d'un renfort de personnel qualifié et de matériel médical. Cette assistance doit cibler en urgence près d'un million de déplacés de guerre menacés par une catastrophe humanitaire.

L'épidémie actuelle frappe une province déjà meurtrie par l'insécurité. Pour l'autorité provinciale, la vulnérabilité des civils face aux exactions des groupes armés accélère la propagation du virus. De plus, la prolifération de fausses informations sur la maladie alourdit ce tableau sanitaire.

« L'Ituri subit des violences avec la présence des groupes armés, avec comme conséquence environ 61 sites de déplacés qui abritent 970 000 personnes. Parce qu'ils sont vulnérables, ces déplacés le deviennent davantage à cause de cette épidémie et de cette infodémie », alerte le général Johnny Luboya Nkashama.

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Pour contrer la propagation, le gouverneur assimile la riposte sanitaire à une campagne militaire. L'urgence réside dans l'acheminement des intrants médicaux et le positionnement des équipes spécialisées dans les sept zones de santé touchées.

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