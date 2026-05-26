Madagascar: Tennis - Roland-Garros - Sarah Rakotomanga cède face à Amanda Anisimova

Invitée grâce à une wild card, Sarah Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah a fait une entrée prestigieuse à Roland-Garros face à Amanda Anisimova. Sur le court Suzanne-Lenglen, la Française d'origine malgache, native d'Antsirabe et âgée de 20 ans, a résisté par séquences avant de s'incliner en deux sets, 6/3, 6/1, face à la numéro six mondiale.

Opposée à Amanda Anisimova pour son premier tour à Roland-Garros, Sarah Rakotomanga Rajaonah a découvert une nouvelle fois ce qu'implique le très haut niveau, après avoir déjà affronté la numéro un mondiale Aryna Sabalenka l'an dernier à l'Open d'Australie.

Sur le court Suzanne-Lenglen, l'entame a pourtant laissé entrevoir une résistance inattendue. Après avoir perdu le premier jeu, la native d'Antsirabe a livré une bataille acharnée sur sa première mise en jeu. Menée à plusieurs reprises, elle sauve des balles de break avant d'égaliser à 1-1.

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Mieux encore, la 153e mondiale a créé la surprise en convertissant son premier break sur le service d'Anisimova pour mener 2-1. Un début sans complexe face à une adversaire installée parmi les meilleures du circuit mondial. Mais les fautes directes se sont ensuite accumulées. L'Américaine a progressivement élevé son niveau, recollant à 2-2 avant de prendre définitivement la maîtrise des échanges.

À 3-3, le tournant du match est intervenu. Plus agressive, Anisimova a imposé sa cadence, confirmé ses breaks et conclu la première manche sur un jeu blanc (6/3).

Le second set a confirmé l'écart d'expérience et d'intensité. Breakée d'entrée, Sarah Rakotomanga a néanmoins montré du caractère en débreakant immédiatement pour revenir à 1-1. Un sursaut rapidement étouffé par la tête de série numéro 6.

Anisimova a ensuite enchaîné les jeux, multipliant les prises de balle précoces et poussant son adversaire à la faute. La Franco-Malgache a tenté de s'accrocher, mais la puissance et la régularité de l'Américaine ont fait la différence. Avec un double break confirmé, Anisimova s'est envolée à 5-1 avant de conclure sur le service de Rakotomanga : 6/1.

Cette rencontre rappelle le chemin qu'il reste à parcourir pour rivaliser avec l'élite. Sarah Rakotomanga n'a tenu tête que durant les premiers jeux du match, avant de subir l'accélération imposée par une joueuse du top 10 mondial.

Avant la rencontre, elle évoquait pourtant avec émotion ce retour à Roland-Garros : , confiait-elle, heureuse de jouer devant sa famille et ses proches sur une terre battue associée à ses souvenirs de jeunesse.

Pour Sarah Rakotomanga, l'apprentissage continue. Face aux meilleures, chaque match vaut davantage qu'un résultat : une expérience à transformer pour la suite de sa progression.