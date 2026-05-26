Madagascar: Football - PFL quarts de finale - Disciples FC premier qualifié en demi-finale

À deux pas d'un second titre. Seul le match entre Disciples FC et Fosa Juniors FC, comptant pour les quarts de finale retour de la Pure Play Football League (PFL), a pu se tenir ce week-end. Après sa large victoire de 4-0 au match aller à Mahajanga, l'équipe championne de Madagascar en 2024 s'est imposée au retour 1-0 au stade Vélodrome d'Antsirabe samedi face aux Félins du Boeny, but marqué par le Barea CHAN 2023, Tendry Mahatania (91e). Ce dernier avait déjà réalisé un joli triplé à l'aller.

Après l'interruption, à la 78e minute, du quart de finale aller CFFA-COSFA, puis l'annulation au dernier moment de la rencontre qui devait reprendre mercredi, marquée par une tentative d'arrestation d'un arbitre, le match sera rejoué en format simple le 3 juin, sur terrain neutre.

Et à la suite de l'incident au By-Pass ce mercredi, et après la réunion entre la fédération, la commission des arbitres, la commission de compétition, les représentants du CFEM et des clubs de la PFL, les deux autres quarts retour entre Elgeco Plus-FC Rouge et Ajesaia-AS Sainte-Anne ont été annulés et sont reportés à ce jeudi. Les arbitres insistent désormais sur l'assurance de leur sécurité avant de poursuivre la compétition.