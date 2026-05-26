Cote d'Ivoire: Hausse de 118% du résultat net de la Société de distribution d'eau du pays au premier trimestre 2026

Au terme du premier trimestre 2026, le résultat net de la Société de Distribution d'Eau de Côte d'Ivoire (SODECI) a connu une hausse de 118% par au premier trimestre 2025, selon le rapport d'activité établi par la direction de cette entreprise.

Il ressort de ce rapport un résultat net qui passe de 604 millions de FCFA au 31 mars 2025 à 1,364 milliard de FCFA au 31 mars 2024. Les responsables de la SODECI estiment que cette hausse est en lien avec l'amélioration de la performance opérationnelle.

Quant au chiffre d'affaires, il est en baisse de 2% avec une réalisation qui passe de 41,642 milliards de FCFA au premier trimestre 2025 à 40,916 milliards de FCFA au premier trimestre 2026.

En ce qui le concerne, le résultat d'exploitation est en progression de 150% porté par une meilleure maîtrise des charges opérationnelles, s'établissant à 2,730 milliards de FCFA contre 1,093 milliard de FCFA au 31 mars 2025.

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De son côté, le résultat des activités ordinaires est aussi en hausse de 181%, passant de 914 millions de FCFA au premier trimestre 2025 à 2,571 milliards de FCFA en 2024.

Sur les perspectives de leur entreprise, les responsables de l'entreprise notent que les actions engagées au cours de ce début d'exercice visent à consolider la dynamique observée sur les résultats et à poursuivre l'amélioration des performances opérationnelles de la société. « La SODECI demeure mobilisée pour maintenir cette trajectoire au cours des prochains trimestres et reste confiante dans sa capacité à poursuivre ses objectifs au titre de l'exercice 2026 », ajoutent-ils.