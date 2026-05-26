Madagascar: Stade Barea - Une heure d'attente avant le retour de l'ambiance

Le Stade Barea a vibré au rythme de « Big Fiesta» ce lundi de Pentecôte. L'événement a réuni un public majoritairement jeune, notamment issu des quartiers populaires de la capitale, venu assister aux prestations de plusieurs artistes parmi les plus en vue du moment.

L'ambiance était au rendez-vous dès le début du spectacle. Plusieurs artistes se sont succédé sur scène, dont Berriz' Jah qui figurait parmi les premiers à se produire devant une foule déjà nombreuse. Cependant, un temps mort est venu ralentir l'élan de la manifestation. Entre 15 h et 16 h, aucun artiste n'est monté sur scène, provoquant près d'une heure d'attente pour les spectateurs présents.

Malgré cette interruption, le public est resté mobilisé. L'ambiance a rapidement repris lorsque Basta Lion est monté sur scène. L'artiste a réussi à relancer l'enthousiasme des festivaliers avec plusieurs de ses titres les plus populaires, notamment Colombian et Little Sounds Dubplate, largement repris et appréciés par le public.

L'événement a également mis à l'affiche des artistes comme Wada & Yoongs, Louckim et Agrad.

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Pouvoir d'attraction

Selon Cédric Razakamanana, directeur général de TRI 7 Event, la programmation a été pensée autour d'artistes dont les chansons sont déjà bien ancrées dans le quotidien du public.

« Ce sont des artistes connus du public, notamment dans les quartiers populaires, mais aussi à travers les sons diffusés dans les rues ou presque partout », explique-t-il.

L'organisateur souligne également la notoriété grandissante de Basta Lion, qu'il considère comme un artiste à dimension internationale. Le choix des participants reposait avant tout sur leurs répertoires et sur la popularité de leurs morceaux auprès des jeunes.

En dépit du retard observé dans l'après-midi, « Big Fiesta » a confirmé son pouvoir d'attraction auprès de la jeunesse. La forte affluence enregistrée au Stade Barea témoigne de l'engouement du public pour ce type de rendez-vous musical à l'occasion des fêtes de Pentecôte.