Egypte: GrowthLabs rachète Startup Gate dans le cadre d'un accord sur l'écosystème égyptien

GrowthLabs a acquis Startup Gate pour 657 000 dollars, soit 35 millions de livres égyptiennes, dans le cadre d'une opération visant à créer une plateforme numérique unifiée pour le soutien aux startups au Moyen-Orient et en Afrique.

Le créateur d'écosystèmes basé en Égypte combinera le réseau de fondateurs et d'investisseurs de Startup Gate avec Catalyst OS, son système d'exploitation pour les incubateurs, les accélérateurs et les programmes d'entrepreneuriat. La transaction a été facilitée par M-Empire.

GrowthLabs a déclaré que la plateforme combinée aidera les fondateurs à trouver des opportunités, à accéder aux programmes, à entrer en contact avec des investisseurs et à se préparer à l'investissement. Elle donnera également aux gouvernements, aux entreprises, aux universités, aux investisseurs providentiels et aux sociétés de capital-risque des outils pour gérer les programmes d'innovation et en suivre l'impact.

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Fondé par Islam Mohamed, GrowthLabs affirme avoir soutenu plus de 5 000 startups dans le cadre de plus de 60 programmes internationaux sur des marchés tels que l'Égypte, l'Arabie saoudite, le Qatar, la Jordanie, le Pakistan et l'Amérique du Sud. Startup Gate a été fondée par Emmy Tawfik et a été lancée sous l'égide d'Aria Ventures avant de s'en détacher grâce à un financement d'amorçage de M-Empire.

GrowthLabs prévoit de s'implanter dans cinq nouveaux pays d'ici à la fin de 2026, dans le Golfe et en Afrique. L'entreprise prévoit également de lancer 7 programmes d'innovation d'entreprise et une communauté transfrontalière de startups pour la région MENA.

Points clés à retenir

Cet accord montre que le soutien à l'écosystème des startups passe des événements et des réseaux à l'infrastructure logicielle. Les fondateurs de la région sont souvent confrontés à un parcours fragmenté : ils recherchent des subventions, des accélérateurs, des mentors, des investisseurs et des programmes d'entreprise à travers des canaux distincts. Les investisseurs et les partenaires de développement ont également du mal à suivre les progrès des startups, la qualité des programmes et la disponibilité des financements sur les différents marchés. En combinant le réseau de Startup Gate avec Catalyst OS, GrowthLabs tente de s'approprier une plus grande partie du parcours des startups, de la découverte à la préparation des investissements en passant par la gestion des programmes.

Ce modèle pourrait aider les gouvernements et les entreprises à gérer de meilleurs programmes d'innovation et à donner aux fondateurs une voie plus claire vers le soutien. Il s'inscrit également dans une tendance plus large de la région MENA, où la politique d'entrepreneuriat, le capital-risque et la transformation numérique sont de plus en plus liés. Le défi sera l'adoption. Une plateforme comme celle-ci a besoin de fondateurs actifs, de vrais investisseurs, de programmes utiles et de données fiables. Si ces éléments sont faibles, elle devient une autre base de données. S'ils fonctionnent, GrowthLabs pourrait devenir une couche régionale pour le soutien aux startups à travers l'Égypte, le Golfe et l'Afrique.