Egypte: ARRW Raise 4M$ pour développer la plateforme de covoiturage égyptienne

ARRW, une start-up égyptienne spécialisée dans la mobilité, a obtenu un investissement de 4 millions de dollars de Tasheed Egypt pour développer sa plateforme de covoiturage sur le marché des transports du pays.

L'entreprise, fondée par Ahmed Taalab, se décrit comme la première plateforme de covoiturage sous licence en Égypte. Elle se positionne comme une alternative locale sur un marché où les opérateurs internationaux détiennent encore une grande part des transports basés sur des applications.

ARRW a déclaré que le financement sera utilisé pour étendre son réseau de chauffeurs, renforcer l'infrastructure technique et améliorer l'expérience des clients. La plateforme dessert plus de 200 000 utilisateurs à travers l'Égypte, selon l'entreprise.

La startup a déclaré que l'investissement reflète la demande de plateformes de transport construites autour des villes égyptiennes, où la congestion, les paiements numériques et l'adoption des smartphones façonnent les besoins de mobilité. ARRW prévoit également d'investir dans des systèmes de sécurité, des outils de gestion des trajets et des capacités d'exploitation.

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L'accord intervient alors que les entreprises locales de mobilité au Moyen-Orient et en Afrique tentent de rivaliser grâce à la réglementation, aux connaissances locales et aux services spécifiques à la ville. Pour ARRW, le financement lui donne une plus grande marge de manoeuvre pour s'étendre sur le marché égyptien du covoiturage tout en construisant une plateforme axée sur les opérations sous licence.

Points clés à retenir

Le financement d'ARRW témoigne d'une évolution plus large du marché égyptien de la mobilité. La mise en relation des usagers et des chauffeurs n'est plus le seul objectif du service de navette. Les opérateurs ont désormais besoin de licences, de contrôles de sécurité, de systèmes de paiement, d'une offre de conducteurs, d'une discipline tarifaire et d'une fiabilité de service. L'Égypte a déjà vu de grandes entreprises de mobilité façonner le marché, depuis Uber et Careem jusqu'aux plateformes axées sur les bus telles que Swvl.

Il est donc plus difficile pour les nouveaux acteurs locaux de se développer, mais cela crée également une ouverture pour les entreprises qui peuvent travailler en étroite collaboration avec les régulateurs et concevoir des services adaptés aux conditions locales de la ville. L'affirmation d'ARRW selon laquelle il s'agit d'une plateforme locale agréée est au coeur de son argumentaire. Si elle peut utiliser les 4 millions de dollars pour accroître l'offre, améliorer la qualité des trajets et maintenir des prix compétitifs, elle pourrait renforcer sa position dans le secteur des transports urbains en Égypte.

Le défi sera l'exécution. Les entreprises de transport à la demande ont souvent besoin d'incitations importantes pour les chauffeurs et de remises pour les clients afin de s'adapter à l'échelle. Si le volume de trajets n'est pas suffisant, les économies unitaires peuvent rester faibles. Le prochain test est de savoir si ARRW peut transformer le financement en utilisation répétée, en fidélisation des chauffeurs et en une meilleure couverture au-delà des zones de demande initiale.