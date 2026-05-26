Madagascar: Concert annivairssaire - Tsiakoraka retrouve une seconde jeunesse

Quarante ans après sa création en 1983, Tsiakoraka continue de rassembler plusieurs générations. À l'occasion de son concert anniversaire au CCESCA Antanimena, samedi dernier, le groupe a retrouvé son public dans une salle pleine. « Nous sommes heureux de voir la salle remplie », confient Liva et Gerd, satisfaits de l'accueil réservé à cet événement.

Pendant près de deux heures et demie, la formation a interprété une trentaine de chansons, mêlant titres emblématiques comme Namana, Te ahita anao et Tamboho, ainsi que des morceaux anciens jamais dévoilés auparavant, notamment Misimisy et Fa tsy eo ianao. Fidèle à son identité musicale, le groupe a enrichi ses arrangements grâce à l'intégration de nouveaux musiciens, dont Tantely au saxophone ainsi que Rado et Nirina aux claviers. « Ils sont immédiatement entrés dans notre univers musical », soulignent Liva et Gerd.

Le concert a également été marqué par la présence d'un public composé à la fois de fidèles de longue date et de jeunes spectateurs, preuve que les chansons de Tsiakoraka continuent de traverser les générations. Les membres ont aussi rendu hommage à leurs compagnons disparus, notamment Setra, Doda et Rabefitia.

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Après ce jubilé réussi, Tsiakoraka se projette déjà vers l'avenir avec la préparation d'un nouvel album, des projets de cabaret à Ampitatafika et de futures collaborations sur scène avec le groupe Levelo.