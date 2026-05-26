Madagascar: Cabaret - Melting Pop Experience de Tasha force l'admiration

26 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Entre jazz, pop, rock et soul, Tasha a offert vendredi soir à Akany La Terrasse une performance chaleureuse et fédératrice.

Vendredi soir, Akany La Terrasse a accueilli la « Melting Pop Experience» de Tasha, un concept musical mêlant plusieurs influences et porté par une artiste à la présence scénique remarquable. Dès son entrée sur scène, la bassiste, chanteuse, auteure et compositrice a captivé le public grâce à une voix singulière et une interprétation sincère.

Tout au long du concert, Tasha a proposé un voyage musical entre jazz, pop, rock et soul. Parmi les moments forts de la soirée figuraient Mafy, dont le refrain a été repris par les spectateurs, une version revisitée du classique Stand by Me, ainsi que Tsy ahy, sa composition choisie pour clôturer le spectacle.

Déjà remarquée lors de son concert avec un orchestre symphonique au Temple bouddhiste Xizu en février, l'artiste confirme son ascension sur la scène musicale malgache. Sa maîtrise de la basse et sa proximité avec le public ont contribué à créer une véritable communion dans la salle, où curieux, admirateurs et personnalités ont partagé un même moment d'émotion.

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Avec cette « Melting Pop Experience », Tasha affirme une nouvelle fois son identité artistique et son talent à rassembler le public autour d'une musique à la fois moderne et authentique.

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