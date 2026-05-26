Ile Maurice: Port-Louis | Historique - Une administration gérée par deux femmes

Port-Louis a écrit une nouvelle page de son histoire municipale, hier. Lors de la séance du conseil municipal, Christelle Pondard, 44 ans, une habitante des Salines et membre du Parti travailliste, a été élue lord-maire. Elle succède à Aslam Hossennally. Mehzabeen Caramtali, habitante de La-Butte et membre du Mouvement militant mauricien, sera son adjointe.

Ainsi, pour la première fois dans l'histoire, deux femmes dirigeront cette administration régionale de la capitale. Plusieurs ministres, députés, conseillers municipaux et invités étaient présents hier pour cette séance spéciale. Dans son discours, Mehzabeen Caramtali a insisté sur la portée symbolique de cette double nomination féminine. « Aujourd'hui est également un moment historique pour Port-Louis et aussi pour l'île car, pour la première fois, des femmes vont diriger ensemble la capitale », a-t-elle déclaré sous les applaudissements.

La nouvelle adjointe au lord-maire a également plaidé pour une ville « moderne, propre, inclusive et humaniste », mettant l'accent sur le développement durable, le soutien aux commerçants, aux jeunes et aux personnes vulnérables. Elle a annoncé plusieurs initiatives axées sur le bien-être et la valorisation des espaces naturels, notamment dans les régions de la montagne des Signaux et du Pouce, en collaboration avec le ministère de l'Environnement.

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La maire Pondard, très applaudie à la fin de son intervention, s'est concentrée sur la revitalisation de la capitale. « Port-Louis n'est pas une ville comme les autres. C'est le cœur économique, culturel et historique de Maurice. Mais, soyons honnêtes, notre capitale souffre », a-t-elle affirmé.

La lord-maire a présenté son projet phare baptisé « Port-Louis retrouve son âme », avec l'objectif de faire de la capitale « une ville propre, sûre, vivante, active et passionnante ». Parmi les mesures annoncées, la création de nouveaux jardins de proximité dans plusieurs quartiers, dont Tranquebar, Vallée-des-Prêtres et Résidence La Cure, l'aménagement d'espaces de jeux pour enfants ainsi qu'une opération « Port-Louis propre 2026 ». Ce plan prévoit également l'introduction de balayeuses électriques et l'installation de caméras contre les dépôts sauvages d'ordures.

Christelle Pondard souhaite aussi redynamiser la ville à travers davantage d'activités culturelles et économiques, notamment avec la poursuite du Night Market afin de relancer l'animation nocturne et soutenir les jeunes entrepreneurs. Autre priorité annoncée : l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. « Chaque personne a droit à une vie meilleure », a-t-elle insisté, annonçant un adit des infrastructures afin d'adapter trottoirs et accès publics.

Face à une question de la presse concernant les contraintes budgétaires de la municipalité, Christelle Pondard s'est voulue déterminée. «Sertenn proze pa pou kout milyar. Nou pou bizin asize travay ek minis Finans, Local government tousa. Dezan nou la, nou pou bizin omwin fer kitsoz. Nou pa kapav dir nou pena larzan e nou asize. Nou pou bizin rod larzan.» La nouvelle équipe municipale entame ainsi un mandat placé sous le signe du changement, avec une volonté affichée de redonner un nouveau souffle à la capitale.