Afrique de l'Ouest: Le Burkina Faso prévoit un fonds minier souverain pour gérer les revenus de l'or

Le Burkina Faso envisage de créer un fonds souverain d'investissement minier pour gérer une partie des recettes générées par son secteur aurifère, alors que les prix mondiaux élevés augmentent les revenus de l'État provenant de l'exploitation minière.

Le projet de décret a été annoncé à l'issue d'une réunion du conseil des ministres le 21 mai. Le fonds s'appellera Siniyan-Sigui et sera conçu pour transformer les revenus miniers en financement à long terme pour l'économie nationale.

Le gouvernement a déclaré que les prix élevés de l'or ont créé un surplus de revenus pour le Burkina Faso, l'un des principaux producteurs d'or d'Afrique. Les autorités ont déclaré que ces ressources nécessitaient un mécanisme plus structuré pour capturer, gérer et investir les revenus miniers au fil du temps.

Le fonds devrait contribuer à financer les infrastructures, à soutenir la reprise industrielle et à renforcer la souveraineté financière. Le gouvernement souhaite également que cet instrument améliore la crédibilité du Burkina Faso auprès des investisseurs et des partenaires internationaux.

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Ce plan intervient alors que les pays africains riches en ressources naturelles cherchent des moyens d'utiliser les recettes minières au-delà des budgets annuels. Pour le Burkina Faso, le défi sera la gouvernance, la transparence et la discipline en matière d'investissement. L'impact du fonds dépendra de la manière dont les revenus sont alloués, de la sélection des investissements et de la capacité du mécanisme à préserver le capital pendant les cycles des prix des matières premières.

Points clés à retenir

Le projet de fonds minier du Burkina Faso reflète une évolution plus large parmi les producteurs de matières premières : les gouvernements veulent passer des revenus de l'extraction à l'investissement national à long terme. L'or est devenu un élément central des finances publiques du Burkina Faso, avec plus de 776 milliards de francs CFA de recettes budgétaires générées par le secteur en 2025, selon le gouvernement. Un fonds souverain pourrait aider à lisser les recettes lors des fluctuations de prix, à financer les infrastructures et à réduire la dépendance à l'égard des dépenses budgétaires à court terme. Mais le modèle ne fonctionne que s'il est protégé de l'utilisation politique et géré avec des règles claires. Les recettes minières peuvent augmenter rapidement lorsque les prix sont élevés, mais elles peuvent aussi chuter lorsque les marchés mondiaux se retournent.

La gouvernance est donc plus importante que la taille du fonds. Le Burkina Faso aura besoin de règles concernant les dépôts, les retraits, les audits, les limites d'investissement et les rapports publics. S'il est bien géré, le Siniyan-Sigui pourrait aider à convertir les revenus de l'or en routes, en énergie, en industrie et en réserves. S'il est mal géré, il risque de devenir un autre compte public avec un contrôle insuffisant. Pour les investisseurs et les partenaires, le fonds sera jugé moins par son annonce que par sa transparence, son indépendance et son exécution.