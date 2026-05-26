Madagascar: Pétanque - Tournée estivale - Les triplettes d'Ihorombe et d'Itasy en présélection

La finale de la première édition du Trophée des ligues, organisée par la Fédération sport boules malgache, s'est achevée tard dans la soirée de samedi au boulodrome Arkadia à Analakely. La triplette d'Ihorombe, formée par Jean Jordy Randrianantenaina, Diary Bertino Razafindramino et Alexis Bruto Ramiandrisoa, s'est imposée largement face à celle d'Itasy, formée par Jocelyn Ralaivao, Rémi Fetisoa Razafindrabe et Jean Émile Hajasoa Maminiaina, sur le score sans appel de 13 à 1.

« Comme promis, ces finalistes intégreront la présélection nationale en vue de la tournée estivale en France et du championnat du monde en novembre », réitère le président de la fédération, Adrien Julio Édouard Andrianirina. Ils participeront prochainement au regroupement pour la tournée estivale. Pour le Mondial, neuf autres joueurs sont déjà présélectionnés, en l'occurrence le trio vainqueur de la Coupe de Madagascar 2026 et les six médaillés d'or récemment au tournoi de la Zone 4 à Maurice, qui sont en attente de l'accord de la Direction technique nationale.

Onze triplettes avaient été prévues initialement pour disputer le Trophée des ligues dédié aux champions régionaux, après le désistement de la ligue d'Atsimo-Andrefana en raison de son organisation interne. L'équipe championne d'Analamanga a été, elle aussi, la grande absente du tournoi. Les parties se jouaient en temps limité de 50 minutes et une mène durant la phase de poules.

Les quatre mieux classées aux points ont été qualifiées pour les quarts de finale croisés. La phase finale s'est jouée en partie de 13 points.

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