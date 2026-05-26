Ile Maurice: Des séjours en Thaïlande sans visa réduits de 30 à 15 jours pour les Mauriciens

Les autorités du royaume d'Asie du Sud-Est, l'une des destinations les plus populaires auprès des Mauriciens, ont annoncé une réduction de la durée autorisée pour plusieurs pays. Désormais, les Mauriciens, Seychellois et Maldiviens pourront séjourner jusqu'à 15 jours sans visa en Thaïlande, contre 30 auparavant. Pour la majorité des plus de 90 pays bénéficiant d'une exemption de visa, la durée maximale passera de 60 à 30 jours.

Toutefois, pour Maurice et plusieurs États insulaires, les autorités thaïlandaises ont choisi une limite plus stricte. Bangkok insiste toutefois sur le fait qu'aucun pays n'est particulièrement ciblé. Les autorités souhaitent surtout freiner les abus du système de visa par des individus impliqués dans des activités illégales durant leur séjour.

Ces derniers mois, plusieurs affaires impliquant des étrangers ont défrayé la chronique en Thaïlande, notamment des cas liés à la drogue, à l'alcool, à des comportements sexuels inappropriés en public ou encore à l'exploitation d'entreprises, d'hôtels ou d'écoles privées, sans permis adéquat.

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Malgré ce changement, les professionnels mauriciens du voyage se veulent rassurants. Selon eux, cette nouvelle réglementation ne devrait pas bouleverser les habitudes des touristes mauriciens, qui séjournent rarement plus de deux semaines dans le pays.

Alexandra Percheron, directrice de Skylea Travel Ltd: « Même quand nous proposons des circuits avec plusieurs villes, nous faisons en sorte que cela ne dépasse pas cette durée. Désormais, il faudra être plus attentif au calcul des jours. Et pour ceux qui souhaitent rester plus longtemps, il sera toujours possible de faire une demande de visa. »

Même constat du côté d'Umarfarooq Omarjee, Executive Director d'OMJ (Omarjee Aviation, Omarjee Holidays et OMJ Commercial). « Les touristes mauriciens ne restent généralement pas plus de dix jours en Thaïlande. Très souvent, ils combinent ce voyage avec une autre destination comme la Malaisie, Singapour ou l'Indonésie », fait-il ressortir.

Il estime que les autorités thaïlandaises ont probablement étudié les habitudes de voyage des Mauriciens avant de prendre cette décision. « Ceux qui ont besoin d'y rester plus longtemps pourront toujours solliciter un business visa, par exemple », ajoute-t-il.

Le tourisme reste un pilier essentiel de l'économie thaïlandaise, représentant plus de 10 % du produit intérieur brut du pays. Toutefois, le secteur peine encore à retrouver son niveau d'avant la pandémie de Covid-19.

La Thaïlande prévoit d'accueillir environ 33,5 millions de touristes étrangers cette année, soit près de trois millions de moins que les prévisions initiales, notamment en raison des répercussions de la guerre au Moyen-Orient.