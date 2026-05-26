Les travaux des 61e Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD) ont officiellement été lancés ce 26 mai à Brazzaville au Congo par le président du pays, M. Denis Sassou N'Guesso, en présence de ses homologues centrafricain, Faustin-Archange Touadéra, et gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema et du président de la BAD, Dr Sidi Ould Tah.

Afin de mobiliser des financements suffisants pour le développement du continent, la réforme de la BAD et, plus largement, celle de l'architecture financière africaine s'imposent comme les principales attentes de ces assises de Brazzaville.

Quarante-deux ans après les Assemblées de 1984, la République du Congo accueille à nouveau les Assemblées annuelles de la BAD.

Durant quatre jours, chefs d'État, ministres, gouverneurs de banques centrales, investisseurs, partenaires techniques et financiers ainsi qu'acteurs du secteur privé vont réfléchir aux mécanismes capables de renforcer les capacités de financement du continent.

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Mobiliser des ressources

Placée sur le thème « Mobiliser des ressources à grande échelle pour le financement du développement de l'Afrique dans un monde fragmenté », cette rencontre se veut un cadre éminent de délibérations et de prise de décisions stratégiques dont les résolutions engagent l'avenir des nations entières.

Selon le président du groupe de la BAD, Dr Sidi Ould Tah, l'événement s'impose également comme un espace souverain de mobilisation des financements indispensables au développement africain.

Pour lui, il s'agit d'une plateforme privilégiée de dialogue économique entre les États du continent, fondée sur la concertation et la solidarité « un instrument de haute diplomatie économique au service des intérêts collectifs de l'Afrique. Ainsi qu'un lieu de convergence et de renforcement de l'intégration africaine, pilier du destin commun du continent », a-t-il indiqué.

Le président du Groupe de la BAD, Dr Sidi Ould Tah, a aussi dressé un diagnostic sévère des déséquilibres financiers qui freinent encore la transformation économique du continent.

4 000 milliards de dollars d'actifs

Selon lui, l'Afrique fait face à un paradoxe malgré des ressources naturelles considérables, plus de 4 000 milliards de dollars d'actifs domestiques et une population jeune en forte croissance.

« Le continent ne représente qu'environ 3 % du commerce mondial et du produit intérieur brut mondial », at-il fait savoir. Avant de rappeler que les besoins annuels de financement de l'Afrique dépassent désormais les 400 milliards de dollars pour assurer sa transformation structurelle.

Face à cette situation, Sidi Ould Tah a défendu la mise en place d'une nouvelle architecture financière africaine capable de mobiliser l'épargne, d'attirer davantage de capitaux privés et de réduire les perceptions de risque qui pénalisent les investissements sur le continent.

« Les investisseurs n'investissent pas dans des intentions, mais dans des instruments », a-t-il martelé, appelant à renforcer les marchés de capitaux africains, les mécanismes de garantie et les institutions régionales de financement.

Au centre des débats figure également la question du coût du financement des économies africaines. Malgré des opportunités d'investissement importantes dans les infrastructures, l'énergie, l'agriculture ou encore le numérique, l'Afrique continue de payer un coût du capital parmi les plus élevés au monde.

Rendre les projets africains plus attractifs

La BAD a ainsi plaidé pour le développement d'outils africains de mutualisation des risques capables de rendre les projets africains plus attractifs auprès des investisseurs internationaux.

Dans cette logique, il a cité le renforcement du capital de l'Agence africaine d'assurance du commerce et de l'investissement, présenté comme un exemple concret des nouvelles solutions financières africaines destinées à sécuriser les investissements sur le continent. Un accent a aussi été mis sur la mobilisation de l'épargne africaine au service des économies africaines.

Ouvrant les assises, le président Denis Sassou N'Guesso a insisté sur la nécessité pour l'Afrique de repenser ses outils de financement face à l'ampleur des besoins dans les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, la santé, l'éducation et le numérique.

Pour le chef de l'État congolais, le financement du développement doit désormais devenir un véritable instrument de souveraineté économique africaine.

Il a également rappelé la coopération « ancienne, solide et fructueuse » entre la République du Congo et la BAD, une coopération qui a permis de soutenir plusieurs projets structurants dans les domaines des infrastructures, de l'agriculture, de l'énergie et de l'intégration régionale.