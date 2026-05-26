Cote d'Ivoire: LONACI - 154 agents célébrés pour leur engagement dans le travail

La Loterie nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci) a rendu un vibrant hommage à 154 de ses agents, le vendredi 22 mai 2026, lors d'une cérémonie solennelle organisée au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Cet événement, placé sous le signe de la reconnaissance et de la valorisation du capital humain, s'inscrit dans le cadre des festivités marquant les 55 années d'existence de l'entreprise.

Présidée par le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle, Me Adama Camara, la cérémonie a réuni plusieurs personnalités administratives, des responsables de la Lonaci ainsi que les familles et proches des récipiendaires venus partager ce moment chargé d'émotion.

Au total, 154 agents ont été distingués pour leur loyauté, leur engagement et leur fidélité au service de l'entreprise. Parmi eux, 24 agents totalisant plus de 30 années de service ont reçu la médaille d'or. Cinquante-sept agents ayant accompli plus de 20 ans de carrière ont été décorés de la médaille d'argent, tandis que 66 autres ont obtenu la médaille de vermeil pour plus de 15 années de service. Sept agents ont également reçu une médaille de reconnaissance spéciale.

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Prenant la parole, le directeur général de la Lonaci, Dramane Coulibaly, a salué le professionnalisme et le dévouement des agents honorés. « Aujourd'hui, en recevant ces distinctions, vous recevez bien plus qu'une médaille. Vous recevez la reconnaissance de toute une institution, la reconnaissance de vos collègues et celle de la Nation », a-t-il déclaré, avant d'adresser ses chaleureuses félicitations aux récipiendaires.

Le ministre Adama Camara a, lui aussi, exprimé son admiration aux agents distingués. Selon lui, ces décorations traduisent la gratitude de la Côte d'Ivoire envers des hommes et des femmes qui ont contribué, par leur travail et leur savoir-faire, au rayonnement de cette prestigieuse entreprise publique.

Il a également félicité la direction générale de la Lonaci pour cette initiative qui met en avant la qualité du dialogue social et l'importance accordée au capital humain. « Grâce à vos actions, la Lonaci poursuit une dynamique de développement en parfaite adéquation avec la vision du Président Alassane Ouattara, celle de bâtir une Côte d'Ivoire prospère et solidaire », a souligné le ministre.

Au nom des récipiendaires, Hamza Mohamed Mourad Ben Abdel Kader, chef du service inspection du réseau, a exprimé sa profonde gratitude à la direction générale pour cette marque de reconnaissance porteuse de motivation et d'espoir.