Cote d'Ivoire: Tchologo - Une mosquée baptisée du nom du Président Alassane Ouattara inaugurée dans le village de Toro-Kinkéné

Le village de Toro-Kinkéné, situé entre Dabakala et Kong, à environ 50 kilomètres de Kong, dans la région du Tchologo, au nord de la Côte d'Ivoire, a procédé, le lundi 25 mai 2026, à l'inauguration de la mosquée « El Hadj Alassane Ouattara ».

Porté par Moïse Lonabi Noufé, Pdg de Phénix Bat & Technologique, ce projet vise à « renforcer la pratique de l'islam, l'éducation des jeunes et la cohésion sociale dans cette localité ».

Autorités administratives, guides religieux et populations venues de plusieurs villages ont pris part à cette cérémonie marquée par des prières, des bénédictions et des dons aux autorités religieuses.

Le préfet du département de Kong, Yacouba Ouattara, a salué une initiative fédératrice. « Ceux qui vont prier ici ne prient pas au nom d'un parti politique, mais sont unis pour prier Dieu », a-t-il souligné.

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Selon le donateur, Moïse Noufé, le choix du nom du Chef de l'État traduit une reconnaissance pour les actions de développement engagées dans la région de Kong. « La formation et l'éducation de la plupart des enfants du Nord passent par les mosquées. Nous avons donné le nom du Président de la République à cette mosquée, car il a beaucoup fait pour sa région, lui qui est originaire de Kong », a-t-il expliqué.

Dans son allocution, l'imam Cheikh Aboudramane Fofana, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire (Cosim) du département de Dabakala, a salué un acte de foi et de solidarité. « La mosquée est un lieu de refuge. Par votre don, Noufé Moïse, vous avez participé à une oeuvre immense. Vous avez posé une aumône continue. Chaque sourate et invocation sera inscrite en mémoire de ce geste », a-t-il déclaré, avant d'appeler à l'unité des populations autour de ce lieu de culte.

Un joyau architectural au service des fidèles

Représentant le président du Cosim de Kong, l'imam Cheikh Bamori Traoré a présenté les caractéristiques de l'édifice. « Ce chef-d'oeuvre s'étend sur 40 m² et peut accueillir 375 fidèles. Il possède 13 ventilateurs, 7 ampoules et 32 moquettes. Il est entièrement équipé, avec le bureau de l'imam », a-t-il indiqué, exhortant les populations à faire vivre quotidiennement cette mosquée.

Le donateur, Moïse Lonabi Noufé, a, pour sa part, révélé que les travaux ont duré trois mois. « Ce don est fait en prélude à la Tabaski. Aujourd'hui, grâce au bitume réalisé par le Président de la République, nous relions Dabakala au village en seulement 30 minutes, chose qui était impossible il y a quelques années. Cette mosquée est aussi un hommage rendu au Chef de l'État », a-t-il affirmé, exprimant le souhait de construire prochainement une autre mosquée dans le village voisin de Bougou.

La cérémonie s'est achevée par des bénédictions et la remise de dons aux autorités religieuses présentes.